Tradegate-Aktienkurs GAM Holding-Aktie:

2,908 EUR -0,07% (17.12.2018, 08:47)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs GAM Holding-Aktie:

3,3 CHF +0,18% (17.12.2018, 12:00)



ISIN GAM Holding-Aktie:

CH0102659627



WKN GAM Holding-Aktie:

A0YBKX



Ticker-Symbol GAM Holding-Aktie:

GAD



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol GAM Holding-Aktie:

GAM



Kurzprofil GAM Holding AG:



Die GAM Holding AG (ISIN: CH0102659627, WKN: A0YBKX, Ticker-Symbol: GAD, SIX Swiss Ex: GAM) ist eine der führenden unabhängigen, reinen Vermögensverwaltungsgruppen der Welt. Sie bietet aktive Anlagelösungen und -produkte für Institutionen, Finanzintermediäre und Privatkunden an. Das Investment Management Kerngeschäft der Gruppe wird durch eine Private Labelling Sparte ergänzt, die Management-Company- und andere unterstützende Dienstleistungen für Dritte anbietet. GAM beschäftigt über 900 Mitarbeitende in 13 Ländern und betreibt Anlagezentren in London, Cambridge, Zürich, Hongkong, New York, Lugano und Mailand. Die Vermögensverwalter werden von einem umfassenden weltweiten Vertriebsnetz unterstützt.



Die Aktien von GAM (Symbol "GAM") mit Sitz in Zürich sind an der SIX Swiss Exchange notiert und Teil des Swiss Market Index Mid (SMIM). Die Gruppe verwaltet per 31. März 2018 Vermögen von CHF 162,3 Milliarden (USD 169,4 Milliarden). (17.12.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - GAM Holding-Aktienanalyse von Aktienanalyst Andreas Venditti von Vontobel Research:Der Aktienanalyst von Vontobel Research, Andreas Venditti, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie der GAM Holding AG (ISIN: CH0102659627, WKN: A0YBKX, Ticker-Symbol: GAD, SIX Swiss Ex: GAM).Der Analyst erhöhe seine Investment-Management-Nettoabflüsse für GJ 2018E auf CHF -20 Mrd. (vorher: CHF -16 Mrd.), davon CHF -22,6 Mrd. in H2/2018E und CHF -6,4 Mrd. in Q4/2018 (Okt./Nov.: CHF -4,2 Mrd.). Er erwarte in GJ 2019E zusätzliche IM-Nettoabflüsse von CHF -5 Mrd.Die Abflüsse würden zu einem Rückgang des durchschnittlichen AuM im Bereich IM von bis zu 19% und einem IM-Ertrag von bis zu 22% führen. Der Analyst erwarte einen Personalabbau von 10% im Jahr 2019, wie von GAM anvisiert, sowie eine feste Vergütung und G&A-Kosten von CHF 240 Mio. in GJ 2020E (GAM-Prognose: mindestens CHF 40 Mio. Reduktion ggü. der annualisierten Run-Rate in H1/2018 von CHF 282 Mio.). Die variable Vergütung (ohne performancegebührenbezogene Vergütungen) dürfte in GJ 2018E, GJ 2019E und GJ 2020E um 9%, 25% bzw. 8% zurückgehen.Die Erträge würden viel schneller zurückgehen als die Ausgaben, was zu erheblichen EPS-Rückgängen führe (GJ18E: -9%; GJ19E: -66%; GJ20E: -49%). Der Analyst senke seine DPS-Schätzung erheblich, um die neue Prognose von GAM zu widerspiegeln, nach der 2019 eine Ausschüttungsrate von mind. 50% erfolge, jedoch 2018 keine Dividende ausgeschüttet werde.Der Aktienanalyst von Vontobel Research, Andreas Venditti, bewertet die GAM Holding-Aktie weiterhin mit dem Votum "hold". (Analyse vom 17.12.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze GAM Holding-Aktie: