Die Outperformance des GAFAM-Index gegenüber dem NASDAQ 100 habe sich auf Jahressicht deutlich verkleinert. Der NASDAQ 100 habe sich seit Anfang des vergangenen Jahres zehn Prozent besser als der GAFAM-Index entwickelt. Grund hierfür sei, dass speziell die Aktien von Facebook und Alphabet jeweils nur ein Plus von rund zwölf Prozent hätten aufweisen können. Beide Unternehmen seien mit einem KGV nahe 30 moderat bewertet. Von einer Überbewertung könne also nicht gesprochen werden.



Gründe für die unterdurchschnittliche Entwicklung von Facebook und Alphabet seien andere. Mitte des Jahres seien einige Big-Techs im Kreuzfeuer der Politik gewesen. Die US-Regierung möchte die Internetkonzerne stärker in die Verantwortung nehmen. Bisher hätten die Technologiefirmen nicht für die Inhalte Ihrer Nutzer haften müssen. Dies sei auch Thema des Wahlkampfs in den USA gewesen. Sowohl Biden als auch Trump hätten gedroht diese Regel abzuschaffen.



Fazit: Der Index sei mit Alphabet, Amazon, Facebook, Apple und Microsoft sehr breit aufgestellt. Die Geschäftsmodelle der einzelnen Unternehmen sollten den GAFAM-Index auch in 2021 zu einem lohnenden Investment machen. (08.01.2021/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der GAFAM-Index (ISIN: DE000SLA2UA7, WKN: SLA2UA) - bestehend aus den amerikanischen Internet-Giganten Google/Alphabet (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F), Amazon (ISIN: US0231351067, WKN: 906866), Facebook (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX), Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985) und Microsoft (ISIN: US5949181045, WKN: 870747) gibt es nun schon seit 2017, so Jürgen Dreifürst vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Die Outperformance gegenüber dem Tech-Index NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) sei von Beginn an sehr stark. DER AKTIONÄR checke, ob das noch so weiter gehe oder ob einige Aktien überbewertet seien.