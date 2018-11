London (www.aktiencheck.de) - Die Handelsbeziehungen zwischen den USA und Russland werden auch auf dem bevorstehenden G20-Gipfel in Buenos Aires auf dem Prüfstand stehen, was Peter Eerdmans, Emerging Markets Fixed Income Portfolio Manager bei Investec Asset Management kommentiert.



Die russischen Märkte hätten sich Anfang September vor dem Hintergrund der US-Sanktionen abgeschwächt. Gemäß dem "Chemical and Biological Weapons Control and Warfare Elimination Act" von 1991 sei das Weiße Haus verpflichtet, bis Ende November eine Reihe von Sanktionen (Auswahl von drei aus sechs möglichen Optionen) festzulegen. Die Sanktionen dürften relativ moderat ausfallen, könnten aber auch die Beschränkung der Importe und Exporte von und nach Russland, ein Verbot von Aeroflot-Flügen in die USA, eine Verschlechterung der diplomatischen Beziehungen oder das Verbot der Kreditvergabe von US-Banken an die russische Regierung beinhalten.



In Anbetracht dieser gut gekennzeichneten Sanktionsrisiken scheine sowohl der Kreml als auch der Markt gut vorbereitet zu sein. Der Rubel habe sich zuletzt aufgrund höherer Ölpreise und starker Steuerzuflüsse erholt, und auch Anleihen in Landeswährung hätten sich erholt. Die Inflationsdaten würden gedämpft bleiben und das Wirtschaftswachstum sei weiterhin schwach. Auch die Popularität von Präsident Wladimir Putin habe nach Änderungen des Rentensystems und Mehrwertsteuererhöhungen, die im nächsten Jahr in Kraft treten würden, ganz erheblich abgenommen. (27.11.2018/ac/a/m)





