Bild: Pixabay

Betrachtet man die Performance der verschiedenen Fußballaktien, fällt auf, dass es kaum große Kurssprünge gibt. Trotzdem kann ein Investment in Wertpapiere von Fußballvereinen lukrativ sein. Dabei sollte man aber wissen, welche Faktoren die Kurse dieser sehr speziellen Aktien beeinflussen. Neben Angebot und Nachfrage bestimmen auch Transfereinnahmen, die Teamfinanzen, Sponsorenverträge und die Ergebnisse den Kurs entscheidend. So kann man auch durchaus durch die Betrachtung von Wettquoten mit Fußballaktien Kasse machen. Die Experten von bwin Sportwetten geben tagesaktuelle Quoten aus, die die Wahrscheinlichkeit bestimmter Ergebnisse sehr gut wiedergeben. Besonders im Vorfeld entscheidender Partien in Pokal, Meisterschaft und Champions League, in denen es um sehr viel Geld geht, kann sich ein Blick auf die Quoten lohnen.



Betrachtet man als Beispiel den Kurs der Aktie von Borussia Dortmund (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF), fällt auf, dass dieser sich im Zuge des erfolgreichen Saisonendspurts 2020/21, durch den sich der BVB noch für die Champions League qualifizierte, um mehr als 20% steigerte. Anleger sahen deutliches Potenzial in der Aktie, da sich die Schwarzgelben durch die Qualifikation für die Champions League Einnahmen in Millionenhöhe sicherte.



Wer mit Aktien von Fußballclubs erfolgreich handeln will und nicht nur einen Teil seines Lieblingsvereins besitzen möchte, sollte also wie vor dem Erwerb jeder anderen Aktie das Potenzial der Papiere vor dem Kauf genau prüfen. Eine Fundamentalanalyse und eine technische Analyse können einen guten Überblick über das Potenzial der Aktie geben. Zudem sind saisonale Schwankungen in den Transferperioden für Spieler und zu Saisonende, wenn es im Kampf um die internationalen Plätze um hohe Geldsummen geht, zu berücksichtigen. Zudem sollten Tradingplan und Risikomanagement trotz Sympathien für den speziellen Fußballclub eingehalten werden.



Viele Aktien von Fußballclubs haben durchaus Potenzial und es ist möglich, mit dem Handel der Wertpapiere Geld zu verdienen. Allerdings sind nur wenige Vereine auf dem Aktienmarkt vertreten. Neben Borussia Dortmund sind die bekanntesten Ajax Amsterdam, AS Rom, Juventus Turin und Manchester United. (23.08.2021/ac/a/m)









Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Profifußball hat sich in den letzten Jahren zum Big Business entwickelt. Während früher der sportliche Erfolg im Vordergrund stand und so manche Clubs sich an Ablösesummen verhoben und kurz vor dem Ruin standen, sind heute die Bilanzen der Vereine entscheidend. Nur wer gut wirtschaftet, kann auch langfristigen sportlichen Erfolg haben. Aktien von einigen europäischen Topclubs zeichnen. Allerdings ist dabei Vorsicht geboten. Ähnlich wie vor dem Erwerb aller anderen Wertpapiere sollte das Unternehmen - in diesem Fall der Fußballclub - genau unter die Lupe genommen werden.