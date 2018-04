Die US-Konjunkturdaten im März hätten die im Februar hochgekochten Befürchtungen eines zu starken Lohnanstiegs (und damit möglicher Inflationsrisiken und stärkerer Zinsanhebungen) zunächst wieder abgemildert. Die Zinsanhebung der US-Notenbank im März - die sechste im laufenden Zyklus - sei allgemein erwartet worden und auch die verbale Begleitmusik der US-Währungshüter habe keinen Anlass zur Unruhe geboten. Doch dafür habe das Thema Handelskonflikte ständig neue Nahrung bekommen. Wer gedacht hätte, US-Präsident Trump wolle hier nur symbolisch und öffentlichkeitswirksam mit ein paar insgesamt eher harmlosen Strafzöllen punkten, sei schnell eines anderen belehrt worden. Nachdem China die Ankündigungen aus Washington umgehend mit Gegenmaßnahmen im ähnlichen Umfang gekontert habe, habe Trump die Eskalationsschraube sofort höher gedreht. Noch immer würden die meisten Beobachter davon ausgehen, dass ein echter Handelskrieg vermieden werden könne und die beiderseitigen öffentlichen Ankündigungen nur Teil eines Pokers seien, um die eigene Position für die Verhandlungen hinter den Kulissen zu stärken. Und aus rationaler Sicht spreche sehr vieles dafür. Doch verlassen sollte man sich darauf besser nicht, zumal ab einem bestimmten Punkt eine Deeskalation ohne großen Gesichtsverlust schwierig werde. Selbiges gelte auch für die zuletzt massiv verschärften Spannungen um Syrien.



Hier drohe inzwischen eine direkte militärische Konfrontation zwischen den USA und Russland. Es sei zwar zu erwarten (und zu hoffen), dass eine solche Eskalation vermieden werde. Leider würden militärische Aktionen, sobald sie einmal gestartet worden seien, jedoch immer das Risiko bergen, eine ganz eigene Dynamik zu entwickeln. Die Menschheitsgeschichte sei voll von Beispielen, wo beherrschbare, vermeintlich harmlose Konflikte zu Flächenbränden ausgewachsen seien. Angesichts all dieser Risiken sei die Stabilität der Finanzmärkte in den ersten beiden Aprilwochen durchaus bemerkenswert.



Gehe man davon aus, dass auf allen Seiten kühle Köpfe bewahrt würden, sollten sich die augenblicklichen weltpolitischen Spannungen in den kommenden Monaten wieder etwas reduzieren. Beim Thema Handelskonflikte habe es zuletzt auch schon wieder vorsichtige

Entspannungszeichen zwischen Peking und Washington gegeben. Sofern die genannten politischen Risiken also nicht schlagend würden, könnten sie zwar unterschwellig für anhaltende Schwankungen sorgen, sie dürften den Aufwärtstrend der Aktienmärkte aber bis auf weiteres wohl nicht nachhaltig gefährden. Denn fundamental würden Konjunkturumfeld,

Unternehmensgewinne und globale Geld- und Fiskalpolitik weiter für die Aktienmärkte sprechen. Positiv für Aktien und Anleihen der Schwellenländer dürfte überdies sein, dass der US-Dollar trotzt seiner ausgeprägten Schwäche der letzten 15 Monate derzeit wenig eNeigung zeige, wieder zu erstarken und dass der Aufwärtstrend der US-Anleiherenditen bislang wenig Dynamik zeige.



Langfristig sollte dennoch berücksichtigt werden, dass der Wirtschaftszyklus in den USA bereits weit vorangeschritten sei und sich dort zwar langsam, aber doch stetig Inflationspotenzial aufbaue. Ebenso, dass sich Chinas Wachstum abschwächen könnte und dass die Konjunkturdynamik vielerorts ihren Zenit erreicht oder überschritten habe. Auch die Geldpolitik werde in den kommenden Quartalen insgesamt allmählich etwas restriktiver werden. Das alles könnte - unabhängig von weiteren politischen Störfeuern - für anhaltende Kursschwankungen im weiteren Jahresverlauf sorgen. Nichts halte ewig an und das gelte auch für das aktuelle "Goldilocks-Umfeld" von stabiler und nicht zu stürmischer Konjunktur und starkem Gewinnwachstum bei zugleich niedrigen Zinsen und niedriger Inflation. (emreport April 2018) (19.04.2018/ac/a/m)





