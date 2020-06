Hamburg (www.aktiencheck.de) - Die Wahrscheinlichkeit für einen ungeregelten Austritt Großbritanniens aus der EU ist zuletzt deutlich gestiegen, so Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der Privatbank DONNER & REUSCHEL.



Vergangenen Freitag habe bereits die vierte Verhandlungsrunde zwischen den britischen und den EU-Unterhändlern ohne wesentliche Fortschritte geendet - laut Aussagen der EU-Vertreter aufgrund fehlender Kompromissbereitschaft auf britischer Seite. Der bereits knapp bemessene Zeitplan zum Erreichen eines final ausgehandelten Handelsvertrags lasse vermuten, dass die bis Ende 2020 terminierte Verhandlungsfrist verlängert werde. Ein entsprechender Antrag müsste bis Ende Juni gestellt werden. Jedoch lehne Premierminister Boris Johnson diese Option nach wie vor ab. Sollte die Frist verstreichen, seien für den weiteren Verlauf des Brexit nur zwei Szenarien geblieben: Einerseits die Aushandlung eines Abkommens bis Ende des Jahres, was zeitlich kaum möglich wäre. Andererseits ein ungeregelter Austritt und damit Basis-Handelsbeziehungen gem. Regeln der Welthandelsorganisation (WTO). Sollte das zweite Szenario eintreten, würden die dadurch erzeugten wirtschaftlichen Schäden eine enorme Zusatzbelastung für beide Seiten bedeuten. Vor allem aber für die britische Volkswirtschaft, die aufgrund der Corona-Pandemie auf eine schwere Rezession zusteuere. Vor diesem Hintergrund komme dem EU-Gipfel am 19. Juni eine besondere Bedeutung zu - vielleicht die letzte Gelegenheit für viele, sich langsam vom Corona-Schock erholende Unternehmen. (09.06.2020/ac/a/m)



