Erholung der Fertigungsindustrie



Die Märkte hätten Ende des Jahres 2019 von der erhofften Lösung des Handelsstreits profitiert, aber eine geringfügige Zollsenkung könnte nicht ausreichen, um einen angeschlagenen Produktionssektor wiederzubeleben. Die Anleger sollten die weltweite Automobilproduktion verfolgen, die sich seit Mitte 2018 im Abwärtstrend befinde, da die Hersteller mit gesättigten Märkten und Umweltauflagen zu kämpfen hätten. Die EMIs zum Verarbeitenden Gewerbe könnten ihren Tiefpunkt erreicht haben, allerdings bleibe eine Erholung bisher aus.



Brexit-Verhandlungen



Wie stehe es um den Brexit? Manche mögen denken, dass mit dem EU-Austritt Großbritanniens die Brexit-Thematik zu Ende geht, so die Experten von XTB. Falsch gedacht! Großbritannien werde jetzt die Übergangsphase beginnen - diese sei notwendig, um ein ordentliches Abkommen auszuhandeln. Solche Verhandlungen würden oft Jahre dauern, aber der politisch gestärkte Boris Johnson habe versprochen, dies in nur elf Monaten zu tun. Johnson ignoriere dabei die Warnungen der EU. Der Brexit werde das Hauptthema für das GBP und eines der wichtigsten Einflussfaktoren an den Forex-Märkten bleiben.



Zentralbanken und Rohstoffe



Die Zentralbanken hätten im Jahr 2019 ihre Geldpolitik gelockert, um die Weltwirtschaft anzukurbeln. Einige würden davor warnen, dass eine Anleihen-Blase noch gefährlicher sei als diejenige am Aktienmarkt (die beiden Rallys seien immer stärker miteinander verflochten). Das letzte Jahr habe gezeigt, dass die Zentralbanken nicht zögern würden, was den Einsatz geldpolitischer Maßnahmen angehe. Und sie könnten wieder eingreifen, wenn sich die Wirtschaft erneut abschwäche. Dies habe die Aufmerksamkeit auf die Edelmetalle wie Gold, Silber oder Platin als Alternativen zu den Papierwährungen gelenkt. (Ausgabe vom 02.01.2020)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link. (03.01.2020/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Das Jahr 2019 wurde insbesondere durch die Rekordhochs an der Wall Street sowie die Interventionen von Zentralbanken geprägt, so die Experten von XTB.Die Experten von XTB stellen sich die Frage, was uns im Jahr 2020 bevorstehen könnte. In dieser Analyse gehe es um fünf wichtige Themen, die den Anlegern bekannt sein sollten.US-PräsidentschaftswahlenDies sei wahrscheinlich das wichtigste Ereignis in diesem Jahr und US-Präsident Donald Trump sei bereit, alles Notwendige zu tun, um im November zu gewinnen. Bisher habe seine Strategie darin bestanden, harte Verhandlungen zu führen und den Märkten sowie der Öffentlichkeit in den USA Deals zu präsentieren. Laut Umfragen beginne dies zu funktionieren, da sich seine Chancen verbessert hätten. Eine weitere Unterstützung könnte die optimistische Marktstimmung bis November aufrechterhalten. In der Zwischenzeit müssten die Demokraten ihren Kandidaten auswählen. Joe Biden scheine der Favorit zu sein, aber sein kürzlicher Wiederaufstieg stoße seit Monaten auf die starken Umfragewerte von Trump.Es ist nicht zu leugnen, dass die Technologie unser Leben verändert, und zwar in einem rasanten Tempo, so die Experten von XTB. Künstliche Intelligenz, 5G, Internet of Things, 3D-Drucker, selbstfahrende Autos - diese Technologien hätten bereits jetzt einen großen Einfluss. Aber könnten sich Anleger diesem Trend noch anschließen? Der elf Jahre anhaltende Bullenmarkt habe eine Rally von fast 800% bei den Technologieaktien erlebt. Im Gegensatz zu vor 20 Jahren würden viele Technologieunternehmen große Gewinne verbuchen, aber genau wie damals lägen einige Bewertungskennzahlen (insbesondere KUV) auf Rekordniveau.