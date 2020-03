Unternehmen müssen jetzt ihre Days Sales Outstanding-bzw. Days Inventory Outstanding und Days Payables Outstanding-Kennzahlen genau monitoren, analysieren und radikal optimieren. "Dies beinhaltet unter anderem ein konsequentes Forderungsmanagement, die Optimierung des Vorrätelagers sowie die Ausreizung der vereinbarten Lieferanten-Zahlungsziele", erläutert Arno Fuchs.



München (www.aktiencheck.de) - Die durch das Corona-Virus heraufziehende Krise erinnert bereits jetzt an die Weltwirtschaftskrise im Jahr 2008, so FCF Fox Corporate Finance in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Die große Verunsicherung und Angst der Mittelständler im Hinblick auf die operativen und finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie ist derzeit stark zu spüren. Die Experten für Mittelstandsfinanzierung von FCF Fox Corporate Finance geben deshalb ihre Top-5-Ratschläge für die kommenden Monate:1. Liquiditätsreserven erhöhen:Sinkende Umsätze und Profitabilität in Verbindung mit sinkender Zahlungsmoral der Kunden, bei etwaigen Zahlungsausfällen und den bestehenden, unaufschiebbaren Investitionserfordernissen, werden viele Unternehmen in den nächsten Monaten in Liquiditätsengpässe führen. "Die Sicherung ausreichender Liquiditätsreserven ist nun essentiell. Neben klassischen Banken, stehen dabei auch alternative Fremdkapital- bzw. Mezzaninekapital-Geber zur Verfügung, die kurzfristig Liquidität bereitstellen können", sagt FCF-Geschäftsführer Arno Fuchs. Auch das Ziehen freier Linien kann ein Mittel zur Liquiditätssicherung sein, um zu verhindern, dass Banken solche Linien streichen, für den Fall, dass mittelständische Unternehmen im Verlauf der Krise entweder selbst in Schwierigkeiten geraten oder kurzfristig fällige (inkl. b.a.w.) Linien gekündigt oder nicht prolongiert werden.