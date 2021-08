So hätten beispielsweise einige SaaS-Unternehmen ihre starken Nettobarmittelbilanzen genutzt, um im vergangenen Jahr massiv in ihr Geschäft zu investieren und ihre Marktdurchdringung bei japanischen Firmenkunden zu erhöhen. Da die Akzeptanz von SaaS in Japan noch relativ gering sei, halte dieser Sektor einige Wachstumschancen bereit.



4. Makroökonomische Einflüsse



Anleger, die in der Vergangenheit von Japan enttäuscht gewesen seien, hätten ihre Entscheidungen oft auf makroökonomische Themen oder einmalige Ereignisse wie die aktuellen Olympischen Spiele gestützt. Allerdings sollten Anleger eher auf bestimmte Wachstumstreiber achten.



Makroökonomische Ereignisse würden sich nur schwer vorhersagen lassen. Der Fokus sollte daher auf der Identifizierung von Unternehmen liegen, die ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen würden. Japan widersetze sich zwar zunehmend den Konventionen, doch FSSA Investment Managers würden Unternehmen bevorzugen, die unabhängig von den wirtschaftlichen Herausforderungen des Landes florieren könnten. Qualitäten wie ein dominanter Marktanteil in einer Nischenbranche seien wichtig. Zu den Beispielen würden führende asiatische Konsumgüterkonzerne, weltweit tätige Hersteller medizinischer Geräte, Unternehmen der Fabrikautomation und andere Technologieführer gehören.



5. Begrenzte Handelskapazitäten



Entgegen der Auffassung, dass Japan eine reine Exportwirtschaft sei, würden Exporte nur 18 Prozent des BIP ausmachen. Im Vergleich dazu liege der Wert in Korea bei 40 Prozent und in Deutschland bei 47 Prozent (4).



Japan verfüge über einen gesunden Inlandsmarkt sowie über starke Investitionen aus dem Ausland. Mehr als 90 Prozent des Leistungsbilanzüberschusses würden aus Zins- und Dividendenerträgen aus Überseemärkten stammen, während China mehr als 100 Prozent und Korea mehr als 80 Prozent aus dem Nettohandelswert erwirtschaften würden. Anleger sollten sich die Zahlen hinter der Geschichte Japans ansehen, um die wahren Chancen zu erkennen.



Japan biete also Anlegern die Möglichkeit, versteckte Schätze zu finden und mit einem aktiven Bottom-up-Ansatz Alpha zu generieren.



1 CSLA, March 2020

2 Bloomberg & Jefferies, data as at 15 July 2020.

3 Ministry of Finance March 2020.

4 Bank of Japan, March 2021 (05.08.2021/ac/a/m)





