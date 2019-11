1. Der Umsatz mit Videospielen sei höher, als viele Anleger vielleicht vermuten würden.

Die globale Videospielbranche werde 2019 voraussichtlich über 150 Milliarden US-Dollar umsetzen. Und nicht nur das: Seit 2015 wachse der Branchenumsatz um jährlich etwa 13 Prozent.



2. Die Herausgeber von Videospielen würden ihre Umsatzströme diversifizieren.

Die Herausgeber von Videospielen würden technologisch alles ausreizen, um immer neue Umsatzquellen zu finden. Beispielsweise würden viele Videospielunternehmen vom Aufstieg des "Game as a Service"-Modells mit kostenlosen Spielen und kleineren In-Game-Gebühren profitieren.



3. Die Esports-Szene und das Videospiel-Streaming würden Bestand haben.

Öffentliche und private Investitionen sowie die wachsenden, auf bestimmte Spiele und Online-Streamer ausgerichteten Social-Media-Gemeinschaften hätten Esports zu einem echten kulturellen Phänomen gemacht.



4. Private Investitionen würden die Medienstory vorantreiben, aber öffentliche Investitionen würden vielleicht besser zugängliche Anlagegelegenheiten bieten.

Die breite Berichterstattung zu Esports umfasse meistens die Bereiche, zu denen die Mehrheit der Investoren keinen Zugang hätten. Dennoch würden sich viele öffentlich zugängliche Investitionsmöglichkeiten bieten.



5. Für öffentliche Investoren würden Herausgeber und Hardware-Unternehmen Gelegenheiten zur Anlage in reine Online-Anbieter darstellen.

Herausgeber von Videospielen und die Hersteller der zugehörigen Hardware dürften in nächster Zeit am meisten profitieren, auch weil Videospielherausgeber ihre Umsätze gesteigert und erfolgreich diversifiziert hätten. (11.11.2019/ac/a/m)





Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Seit Jahren beobachtet VanEck das kontinuierliche Wachstum der Videospiel- und Esports-Szene, so die Experten von VanEck.Dabei hätten sie mehr darüber gelernt, was die Branche präge und wie sie sich weiterentwickeln dürfte.Aus Sicht von VanEck sollten Anleger fünf Dinge über Esports wissen: