ISIN FuelCell Energy-Aktie:

US35952H5028



WKN FuelCell Energy-Aktie:

A2ABRE



Ticker Symbol FuelCell Energy-Aktie Deutschland:

FEY



Ticker Symbol FuelCell Energy-Aktie Nasdaq:

FCEL



Kurzprofil FuelCell Energy Inc.:



FuelCell Energy Inc. (ISIN: US35952H5028, WKN: A2ABRE, Ticker-Symbol: FEY, Nasdaq-Symbol: FCEL) ist ein in den USA beheimatetes Unternehmen aus den Branchen Spezialmaschinenbau und Erneuerbare Energien. (19.11.2020/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - FuelCell Energy-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von FuelCell Energy Inc. (ISIN: US35952H5028, WKN: A2ABRE, Ticker-Symbol: FEY, Nasdaq-Symbol: FCEL) charttechnisch unter die Lupe."Dieses Sprungbrett sollten Sie kennen!", hätten sie Mitte September in Bezug auf die FuelCell Energy-Aktie getitelt. Gemeint gewesen sei die untere Begrenzung der Schiebezone der letzten Monate zwischen 2,00 USD und 3,50 USD, welche durch die 38-Wochen-Linie (akt. bei 2,31 USD) noch zusätzlich verstärkt werde. Mittlerweile habe das Papier nicht nur das eingangs beschriebene Sprungbrett genutzt, sondern sei schon einen Schritt weiter. Schließlich sei jüngst der Ausbruch aus der diskutierten Tradingrange gelungen. Als Sahnehäubchen sei darüber hinaus der seit 2016 bestehende Baissetrend (akt. bei 3,75 USD) zu den Akten gelegt worden. Das kalkulatorische Kursziel - abgeleitet aus der Höhe der angeführten Schiebezone - lasse sich auf rund 5 USD veranschlagen. Danach markiere das Tief vom Oktober 2018 bei 8,64 USD das nächste Anlaufziel. Die beiden beschriebenen Ausbrüche würden durch ein neues MACD-Kaufsignal begleitet, was das Risiko eines "false breaks" auf der Oberseite deutlich reduziert. Dennoch sollten Anleger das Risikomanagement nicht aus den Augen verlieren. Als Stop-Loss sei der o. g. ehemalige Abwärtstrend prädestiniert, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 19.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Nasdaq-Aktienkurs FuelCell Energy-Aktie:USD 5,10 +23,79% (18.11.2019, 22:00)