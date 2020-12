Tradegate-Aktienkurs FuelCell Energy-Aktie:

6,939 EUR +2,91% (10.12.2020, 10:51)



Nasdaq-Aktienkurs FuelCell Energy-Aktie:

8,15 USD -7,18% (09.12.2020)



ISIN FuelCell Energy-Aktie:

US35952H6018



WKN FuelCell Energy-Aktie:

A2PKHA



Ticker Symbol FuelCell Energy-Aktie Deutschland:

FEY2



Ticker Symbol FuelCell Energy-Aktie Nasdaq:

FCEL



Kurzprofil FuelCell Energy Inc.:



FuelCell Energy Inc. (ISIN: US35952H6018, WKN: A2PKHA, Ticker-Symbol: FEY2, Nasdaq-Symbol: FCEL) ist ein in den USA beheimatetes Unternehmen aus den Branchen Spezialmaschinenbau und Erneuerbare Energien. (10.12.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - FuelCell Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von FuelCell Energy Inc. (ISIN: US35952H6018, WKN: A2PKHA, Ticker-Symbol: FEY2, Nasdaq-Symbol: FCEL) unter die Lupe.Die FuelCell-Aktie habe sich nach dem Kurssturz der vergangenen Handelstage wieder berappelt. Der Wert sei aber gestern erneut an einem Widerstand gescheitert und habe daraufhin den Weg nach unten eingeschlagen. Aus charttechnischer Sicht komme es jetzt auf diese Kursmarken an.Wegen der Kapitalerhöhung am 2. Dezember sei die FuelCell-Aktie vor Kurzem von 10,05 auf 6,52 USD nach unten gerauscht. Seitdem kämpfe sich das Papier kontinuierlich wieder nach oben. Am Mittwoch habe der Wert allerdings erneut einen Treffer einstecken müssen: Die Widerstandszone im Bereich von 8,86 bis 9,00 USD habe nicht nachhaltig überwunden werden können. Stattdessen habe die FuelCell-Aktie bis auf 7,80 USD nachgegeben und den Handel letztlich im charttechnischen Niemandsland bei 8,15 USD beendet.Dass die Aktie den Widerstand nicht habe überwinden können, deute auf einen weiteren Abverkauf hin. Sollte es zu einem Rücksetzer kommen, befinde sich eine erste Unterstützung bei 7,35 USD. Werde diese durchbrochen, dürfte es zu einem Gap-Close im Bereich der Tages-Hochs vom 18 und 20. November bei 5,80 USD kommen. Gelinge es hingegen, die Widerstandszone nachhaltig zu überwinden, rücke die 10-USD-Marke wieder in den Fokus. Die FuelCell-Aktie dürfte weiter volatil bleiben, so Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.12.2020)Börsenplätze FuelCell Energy-Aktie: