Kulmbach (www.aktiencheck.de) - FuelCell Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von FuelCell Energy Inc. (ISIN: US35952H5028, WKN: A2ABRE, Ticker-Symbol: FEY, Nasdaq-Symbol: FCEL) unter die Lupe.Wasserstoff bleibe an der Börse weiter das Trendthema. Die FuelCell Energy-Aktie sei am Donnerstag um nach oben geschossen. Der Grund: JPMorgan nehme das Papier in die Coverage auf und empfehle die Aktie zum Kauf.FuelCell Energy scheine nach Jahren der Investitionen in die Gewinnzone zu drehen, so der JPMorgan-Analyst Paul Coster. Bereits 2022 sehe er den Brennstoffzellenhersteller schwarze Zahlen schreiben. Das Unternehmen verfüge über einen festen Auftragsbestand von 1,3 Mrd. USD und weitere Projekte mit einer Gesamtleistung von rund 50 Megawatt. Zudem sei die Aktie attraktiver bewertet als z.B. Ballard Power und Plug Power. Wegen der Aussichten und Bewertungsunterschiede stufe der Analyst die FuelCell Energy-Aktie mit "kaufen" sowie einem Kursziel von 3 USD ein.Der Ausbruch über die 50-Tage-Linie bei 2,54 USD sei am Donnerstag aber nur von kurzer Dauer gewesen. Erst mit einem nachhaltigen Sprung über diese Marke würde die Aktie ein neues Kaufsignal generieren und dürfte den seit September gültigen Abwärtstrend verlassen.Hinweis auf potenzielle Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hält die Rechte hieran. Die Börsenmedien AG hat mit Morgan Stanley als Emittent des Finanzinstruments eine Lizenzvereinbarung geschlossen, wonach die Börsenmedien AG Morgan Stanley eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von Morgan Stanley Vergütungen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link