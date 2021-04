Börsenplätze FuelCell Energy-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs FuelCell Energy-Aktie:

7,909 EUR -14,07% (15.04.2021, 18:55)



NASDAQ-Aktienkurs FuelCell Energy-Aktie:

9,565 USD -13,28% (15.04.2021, 18:41)



ISIN FuelCell Energy-Aktie:

US35952H6018



WKN FuelCell Energy-Aktie:

A2PKHA



Ticker-Symbol FuelCell Energy-Aktie:

FEY2



NASDAQ-Symbol FuelCell Energy-Aktie:

FCEL



Kurzprofil FuelCell Energy Inc.:



FuelCell Energy Inc. (ISIN: US35952H6018, WKN: A2PKHA, Ticker-Symbol: FEY2, NASDAQ-Symbol: FCEL) ist ein in den USA beheimatetes Unternehmen aus den Branchen Spezialmaschinenbau und Erneuerbare Energien. (15.04.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - FuelCell Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Brennstoffzellenherstellers FuelCell Energy Inc. (ISIN: US35952H6018, WKN: A2PKHA, Ticker-Symbol: FEY2, NASDAQ-Symbol: FCEL) unter die Lupe.Die Lage bei der FuelCell Energy-Aktie sehe immer bedrohlicher aus. Der massive Abverkauf seit Mitte Februar kenne keinen Halt. Mitte März habe sich der Kursverfall sogar wegen schlechter Quartalszahlen weiter beschleunigt. Wenn jetzt auch noch diese Marke unterschritten werde, drohe dem Titel ein weiterer Absturz.Seit Mitte Februar kenne die FuelCell Energy-Aktie nur eine Richtung: Steil nach unten. Nachdem der Titel am 10. Februar ein Mehrjahreshoch bei 29,44 Dollar markierte habe, sei es im Zuge eines branchenweiten Abverkaufs zu herben Verlusten gekommen. Zwischenzeitlich habe es so ausgesehen, als wenn der Wert an der Unterstützungszone zwischen 13,91 und 15,25 Dollar seinen Boden gefunden habe.Die schlecht ausgefallenen Q1-Zahlen am 16. März hätten jedoch die Situation verschärft, woraufhin der Wert seine steile Abwärtsbewegung fortgesetzt habe. Nachdem die Aktie dabei wichtige Marken wie eben die angesprochene Unterstützungszone sowie den GD100 bei 14 Dollar unterschritten habe, könnte sie heute ein weiteres Verkaufssignal generieren.Bei der FuelCell-Aktie könnte noch heute ein neues Verkaufssignal generiert werden. Da zudem die Bewertung noch immer sehr hoch ist und die Geschäftszahlen auch keine Hoffnung auf Besserung machen, drängt sich für Anleger kein Neueinstieg auf, so Timo Nützel von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link