14,684 EUR +3,96% (24.02.2021, 11:42)



17,17 USD -3,92% (23.02.2021)



US35952H6018



A2PKHA



FEY2



FCEL



FuelCell Energy Inc. (ISIN: US35952H6018, WKN: A2PKHA, Ticker-Symbol: FEY2, NASDAQ-Symbol: FCEL) ist ein in den USA beheimatetes Unternehmen aus den Branchen Spezialmaschinenbau und Erneuerbare Energien. (24.02.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - FuelCell Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Brennstoffzellenherstellers FuelCell Energy Inc. (ISIN: US35952H6018, WKN: A2PKHA, Ticker-Symbol: FEY2, NASDAQ-Symbol: FCEL) unter die Lupe.Der populäre Wasserstoff-Sektor gerate seit einigen Tagen zunehmend unter Druck. Player wie Plug Power, Ballard Power, Nel und FuelCell Energy hätten alle Kursverluste im zweistelligen Prozentbereich verkraften müssen. Besonders hart treffe es die Aktie von FuelCell, welche erneut an einem wichtigen Punkt angekommen sei.Die ersten Wochen des neuen Jahres habe bei FuelCell bereits von allen Extremen etwas dabei gehabt: Kursgewinne bis zu 180 Prozent, Mehrjahreshoch bei 29,44 Dollar und anschließender Absturz um über 40 Prozent.Die kurzfristige Abwärtsdynamik sei stark ausgeprägt, da sich die Geschwindigkeit der Kursrückgänge und das Verkaufsvolumen erhöhe. Die Aktie stehe allerdings an einem interessanten Punkt, von welchem bereits am vergangenen Freitag eine kurzzeitige Erholung ausgegangen sei. Bei einem Kurswert von 17 Dollar befinde sich der so genannte Point-of-Control (PoC). Dieser Punkt bezeichne das Haupteffizienzlevel, an welchem die meisten Aktien seit Jahresbeginn den Besitzer gewechselt hätten. Aus dieser technischen Information lasse sich ableiten, dass die Markteilnehmer diesen Preis als "fair" bewerten würden.Der Wasserstoff-Sektor müsse aktuell einiges wegstecken, allen voran FuelCell. Weitere Kursverluste seien nicht ausgeschlossen. Eine Chance auf eine Stabilisierung bestehe dennoch, da die Aktie bereits vergangene Woche vom Point-of-Control aus einen Erholungsversuch gestartet sei.Investierte Anleger bewahren Ruhe und beobachten die weitere Entwicklung, so Tim Temp von "Der Aktionär". Technische Entwarnung werde beim Überschreiten des wichtigen Widerstandes bei 20,94 Dollar gegeben. (Analyse vom 24.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link