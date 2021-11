NASDAQ-Aktienkurs FuelCell Energy-Aktie:

9,43 USD -1,05% (02.11.2021, 21:00)



ISIN FuelCell Energy-Aktie:

US35952H6018



WKN FuelCell Energy-Aktie:

A2PKHA



Ticker-Symbol FuelCell Energy-Aktie:

FEY2



NASDAQ-Symbol FuelCell Energy-Aktie:

FCEL



Kurzprofil FuelCell Energy Inc.:



FuelCell Energy Inc. (ISIN: US35952H6018, WKN: A2PKHA, Ticker-Symbol: FEY2, NASDAQ-Symbol: FCEL) ist ein in den USA beheimatetes Unternehmen aus den Branchen Spezialmaschinenbau und Erneuerbare Energien. (03.11.2021/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - FuelCell Energy-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in ihrer aktuellen Chartanalyse die Aktie des Brennstoffzellenherstellers FuelCell Energy Inc. (ISIN: US35952H6018, WKN: A2PKHA, Ticker-Symbol: FEY2, NASDAQ-Symbol: FCEL) unter die Lupe.Das zyklische Februarhoch bei 29,44 USD sei auch bei der FuelCell Energy-Aktie der Startpunkt einer scharfen Korrekturbewegung gewesen. Die jüngsten Verlaufstiefs bei rund 5,50 USD hätten aber dennoch "lediglich" einen Pullback an den flacheren Abwärtstrend seit 2015 (akt. bei 5,21 USD) gebracht, wodurch der zuvor gesehene Trendbruch bestätigt werde. Dies gelte umso mehr, da auf dieser Basis zuletzt eine Stabilisierung stattgefunden habe. Mehr noch: Die Rückeroberung der 200-Wochen-Linie (akt. bei 7,99 USD) - und zwar per Aufwärtsgap (8,06 US zu 8,25 USD) - unterstreiche die Rückkehr in die Erfolgsspur. Das Hoch vom Juni (12,62 USD) definiere nun das erste Anlaufziel auf der Oberseite, ehe die verschiedenen Hoch- und Tiefpunkte bei rund 15,75 USD wieder auf die Agenda rücken würden. Langfristig sollten sogar wieder die horizontalen Barrieren bei rund 25 USD ins Blickfeld rücken.Der Charme der aktuellen Konstellation liege auch darin, dass die gegenwärtige Ausbruchssituation eine engmaschige Absicherung ermögliche. So ist der massive Haltebereich aus der oben genannten Glättungslinie und der jüngsten Kurslücke als Stopp-Loss prädestiniert, womit sich Anleger*innen ein attraktives Chance/Risiko-Verhältnis sichern können, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 03.11.2021)Börsenplätze FuelCell Energy-Aktie:Tradegate-Aktienkurs FuelCell Energy-Aktie:7,956 EUR -1,50% (03.11.2021, 09:11)