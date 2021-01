Börsenplätze FuelCell Energy-Aktie:



Kurzprofil FuelCell Energy Inc.:



FuelCell Energy Inc. (ISIN: US35952H6018, WKN: A2PKHA, Ticker-Symbol: FEY2, NASDAQ-Symbol: FCEL) ist ein in den USA beheimatetes Unternehmen aus den Branchen Spezialmaschinenbau und Erneuerbare Energien. (28.01.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - FuelCell Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Brennstoffzellenherstellers FuelCell Energy Inc. (ISIN: US35952H6018, WKN: A2PKHA, Ticker-Symbol: FEY2, NASDAQ-Symbol: FCEL) unter die Lupe.Der Höhenflug der FuelCell-Energy-Aktie sei einfach nicht zu stoppen. Obwohl die Quartalszahlen des Wasserstoff-Highflyers, die letzte Woche veröffentlicht worden seien, enttäuschend ausgefallen seien, habe der Wert seitdem rund 35% zugelegt und dabei sogar ein neues Mehrjahreshoch erreicht.Die Quartalszahlen, die FuelCell Energy am 21. Januar veröffentlich habe, hätten die Erwartungen der Analysten verfehlt. Trotzdem bewege sich Aktie seitdem steil nach oben. Dabei sei es bei 16,20 USD an der oberen Begrenzungslinie der Keilformation, die der Wert zwischen November und Januar ausgebildet habe, zu einem Rebound gekommen.Aus charttechnischer Sicht sehe es allerdings kritisch aus. Der Kurs stehe jetzt inmitten einer massiven Widerstandszone. Diese resultiere aus einer elfmonatigen Seitwärtsphase zwischen 2017 und 2018, die im Bereich von 17,40 bis 29,88 USD verlaufe. Erst wenn dieser Bereich nachhaltig überwunden werden könne, sei der Weg nach oben wieder frei. Zuvor müsse aber mit Tests der Widerstände gerechnet werden.Hinweis auf potenzielle Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hält die Rechte hieran. Die Börsenmedien AG hat mit Morgan Stanley als Emittent des Finanzinstruments eine Lizenzvereinbarung geschlossen, wonach die Börsenmedien AG Morgan Stanley eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von Morgan Stanley Vergütungen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link