14,606 EUR +7,30% (11.03.2021, 14:33)



16,28 USD +6,89% (10.03.2021)



US35952H6018



A2PKHA



FEY2



FCEL



Kurzprofil FuelCell Energy Inc.:



FuelCell Energy Inc. (ISIN: US35952H6018, WKN: A2PKHA, Ticker-Symbol: FEY2, NASDAQ-Symbol: FCEL) ist ein in den USA beheimatetes Unternehmen aus den Branchen Spezialmaschinenbau und Erneuerbare Energien. (11.03.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - FuelCell Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Brennstoffzellenherstellers FuelCell Energy Inc. (ISIN: US35952H6018, WKN: A2PKHA, Ticker-Symbol: FEY2, NASDAQ-Symbol: FCEL) unter die Lupe.Nachdem die FuelCell Energy-Aktie eine miserable letzte Woche habe durchmachen müssen, habe sich das Blatt seit Wochenbeginn nun gewendet. Der Wert habe seit Dienstag zu einer kräftigen Erholungsbewegung angesetzt und dabei bereits wichtige Hürden genommen. So sehe die Lage nun im Detail aus.Nach dem starken Abverkauf der letzten vier Wochen sei es bei der FuelCell Energy-Aktie endlich zu einer Gegenbewegung gekommen. Zuvor habe sie in der letzten Woche noch starke Verkaufssignale generiert, als sie die Unterstützungszone zwischen 13,91 und 15,25 Dollar unterschritten habe und daraufhin unter die 100-Tage-Linie bei 11,57 Dollar gefallen sei. Da sich der Kurs aber nachhaltig über dem GD100 habe halten können, sei ein weiteres Verkaufssignal ausgeblieben.Am Dienstag sei es dann schließlich zu einer starken Gegenbewegung gekommen, womit der Wert den oben angesprochenen Bereich zwischen 13,91 und 15,25 Dollar in einem Zug habe überwinden können. Infolge dieses Kaufsignals habe der Wert auch gestern seinen Aufschwung fortgesetzt. Nun gelte es die Hürde an der 50-Tage-Linie, die gerade bei 18,25 Dollar verlaufe, zu knacken. Nach diesem Widerstand dürfte es zügig bis in den Bereich um das Zwischenhoch bei 20,94 Dollar gehen.Nach einem starken Rebound habe sich das Chartbild der FuelCell-Aktie wieder aufgehellt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Herr Bernd Förtsch, Verleger und Eigentümer der Börsen¬medien AG, hält mittelbar eine wesentliche Beteiligung an der flatex AG, deren Tochtergesellschaft flatex Bank AG unter der Marke flatex Online-Brokerage betreibt.