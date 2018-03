London (www.aktiencheck.de) - Das ist das nächste Scharmützel der US-Handelspolitik, das in eine mehr und mehr protektionistische Richtung deutet, so Jeremy Lawson, Chefvolkswirt bei Aberdeen Standard Investments, im Kommentar zur Donald Trumps Zollerhöhung für Stahl und Aluminium.Größere Sorge bereiten uns allerdings langfristig die zunehmenden Spannungen zwischen den Vereinigten Staaten und China, so die Experten von Aberdeen Standard Investments. Beide Länder hätten sich bereits auf Geplänkel wie etwa wechselseitige Zollerhöhungen sowie Anti-Dumping-Ermittlungen eingelassen. Bis jetzt seien diese gezielt durchgeführt worden, aber die Gefahr einer Eskalation sei definitiv gestiegen. Nicht alle Aktivitäten der Regierung von US-Präsident Donald Trump stünden im Widerspruch zu denen von Bush und Obama. Aber die WTO-Fälle, das blockierte Abkommen zwischen AT&T und Huawei, die Paragraph-301-Ermittlungen sowie die höheren Hürden für chinesische Direktinvestitionen (FDI) seien ernst zu nehmen.Dies vermische sich mit Trumps generellem Vorgehen gegenüber China, das sich von dem seiner Vorgänger unterscheide: Er habe Chinas Bemühen, Spannungen zu vermeiden, sowohl im Hinblick auf Marktöffnung als auch im Hinblick auf eine Erhöhung der Importe, zurückgewiesen und beschuldige China der ökonomischen Aggression. Trumps neue Handelsagenda signalisiere seine Absicht, Druck auf China auszuüben. Meldungen hinsichtlich Peter Navarros Beförderung in eine mächtigere Rolle und die Aussagen aus den Reihen der Administration, dass die Wirtschaftsbeziehungen zu China signifikanten Änderungen unterzogen werden sollten, würden auf weitere Hindernisse für Handel und Investments zwischen den beiden Staaten hinweisen. Nichts hiervon könne als gute Nachricht für eine Welt, die von den beiden ökonomischen Großmächten abhänge, betrachtet werden. (Ausgabe vom 02.03.2018) (05.03.2018/ac/a/m)