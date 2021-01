Wien (www.aktiencheck.de) - In den letzten Handelstagen des abgelaufenen Jahres herrschte eine anhaltend freundliche Grundtendenz an den Börsen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Diese Woche würden sich die Blicke der Investoren in Richtung der zur Veröffentlichung anstehenden Einkaufsmanagerumfragen und der anstehenden Senatswahl in Georgia (05.01.) richten. Sollten die Demokraten hier beide Sitze gewinnen, so würde dies den politischen Handlungsspielraum für den designierten US-Präsidenten Joe Biden substanziell erhöhen, da seine Partei dann über die Mehrheit in beiden Kammern verfügen würde. In so einem Szenario könnte die Aussicht auf Körperschaftssteuererhöhungen US-Aktien zumindest temporär belasten.n Asien seien die Aktienbörsen freundlich ins neue Jahr gestartet. Die Futures-Indikationen für Europa und die USA würden aktuell auf einen wenig veränderten Handelsstart hindeuten. (04.01.2021/ac/a/m)