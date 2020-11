Tradegate-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

33,04 EUR +1,26% (04.11.2020, 13:58)



XETRA-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

33,01 EUR +1,82% (04.11.2020, 13:44)



ISIN Fresenius-Aktie:

DE0005785604



WKN Fresenius-Aktie:

578560



Ticker-Symbol Fresenius-Aktie:

FRE



NASDAQ OTC Ticker Symbol Fresenius-Aktie:

FSNUF



Kurzprofil Fresenius SE & Co. KGaA:



Die Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante Versorgung. Zur Fresenius-Gruppe gehören vier eigenständig agierende Unternehmensbereiche, die Marktführer in Wachstumsbereichen des Gesundheitssektors sind: Fresenius Medical Care (weltweit führend bei der Behandlung von chronischem Nierenversagen), Fresenius Helios (Europas größte private Kliniken-Gruppe), Fresenius Kabi (bietet lebensnotwendige Medikamente, Medizinprodukte und Dienstleistungen für kritisch und chronisch Kranke) und Fresenius Vamed (spezialisiert auf das Projekt- und Managementgeschäft von Gesundheitseinrichtungen). (04.11.2020/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktienanalyse von Analyst Holger Fechner von der NORD LB:Holger Fechner, Analyst der NORD LB, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Gesundheitskonzerns Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) von "halten" auf "kaufen" hoch.Vor dem Hintergrund der Corona-Krise habe der hessische Konzern auch im dritten Quartal eine robuste Entwicklung aufweisen können, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Das Management erwartet nach wie vor eine Erholung des Geschäfts mit einer ansteigenden Profitabilität auch im letzten Quartal des GJ 2020 und habe die Ziele für das Gesamtjahr bestätigt. Auch die Zuversicht für weiteres Wachstum in den kommenden Jahren sei erneuert worden. Zwar sorge der Verlauf der Corona-Krise und deren wirtschaftlichen Folgen unverändert für Unsicherheit hinsichtlich der Geschäftsentwicklung nicht nur in diesem Jahr. Die bestehenden Risiken seien aber nach Ansicht von Fechner bereits deutlich im aktuellen Aktienkurs eingepreistEntsprechend rät Holger Fechner, Analyst der NORD LB, auf Sicht von 6 bis 12 Monaten wieder zum Kauf der Fresenius-Aktie bei einem unveränderten Kursziel von 40 Euro. (Analyse vom 04.11.2020)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Fresenius SE & Co. KGaA": Keine vorhanden.Börsenplätze Fresenius-Aktie: