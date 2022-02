12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen 12 Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.



Kurzprofil Fresenius SE & Co. KGaA:



Die Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante Versorgung. Zur Fresenius-Gruppe gehören vier eigenständig agierende Unternehmensbereiche, die Marktführer in Wachstumsbereichen des Gesundheitssektors sind: Fresenius Medical Care (weltweit führend bei der Behandlung von chronischem Nierenversagen), Fresenius Helios (Europas größte private Kliniken-Gruppe), Fresenius Kabi (bietet lebensnotwendige Medikamente, Medizinprodukte und Dienstleistungen für kritisch und chronisch Kranke) und Fresenius Vamed (spezialisiert auf das Projekt- und Managementgeschäft von Gesundheitseinrichtungen). (22.02.2022/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Leopold Salcher, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt die Aktie der Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Heute Morgen habe Fresenius sein Zahlenwerk zum vierten Quartal 2021 veröffentlicht und mehrheitlich die Analystenschätzungen übertreffen können. Der deutsche Gesundheitskonzern habe einen Umsatz von EUR 9,97 Mrd. (Konsens: EUR 9,85 Mrd.) erwirtschaftet, was im Jahresvergleich einem Plus von 7% entspreche (währungsbereinigt +5%). Das bereinigte Betriebsergebnis habe sich um 7% auf EUR 1,17 Mrd. vermindert (währungsbereinigt -9%), was laut Management im Wesentlichen auf Belastungen im Zusammenhang mit COVID-19 bei Fresenius Medical Care zurückzuführen sei. Das Konzernergebnis sei um 5% auf EUR 521 Mio. angestiegen (währungsbereinigt +5%) und sei somit deutlich über dem allgemeinen Konsens von EUR 458 Mio. angesiedelt gewesen.Für Fresenius Medical Care (FMC; Produkte und Dienstleistungen mit chronischem Nierenversagen wie Dialysebehandlungen) habe die Patienten-Übersterblichkeit aufgrund von COVID-19 weiterhin sehr belastend gewirkt, auch wenn sich diese im letzten Quartal verringert habe. Dennoch habe FMC ein Umsatzplus von 6% auf EUR 4,65 Mrd. verbuchen können (währungsbereinigt +3%).Während Fresenius Kabi (spezialisiert auf intravenös zu verabreichende generische Arzneimittel, klinische Ernährung und Infusionstherapien für schwer und chronisch kranke Menschen im Krankenhaus und im ambulanten Bereich) beim Umsatz ein währungsbereinigtes Minus von 2% vermeldet habe, habe Fresenius Helios (Europas führender privater Krankenhausbetreiber) auf dem Momentum des vorangegangenen Quartals aufbauen und wieder ein Umsatzwachstum von 9% (auch währungsbereinigt) vorweisen können.Das erst im dritten Quartal 2021 konzipierte Kosten- und Effizienzprogramm schreite bereits in großen Schritten voran und habe schon im abgelaufenen Quartal zu früheren und höheren als geplanten Einsparungen geführt. Laut Management habe der Konzern "angesichts des guten Fortschritts" und "insbesondere durch die beschleunigte Umsetzung von Maßnahmen" sein Einsparungsziel deutlich erhöht. Man strebe nun Einsparungen von mindestens EUR 150 Mio. p.a. nach Steuern an (zuvor: EUR 100 Mio. p.a. nach Steuern).Die letzte Empfehlung von Raiffeisen Research für die Fresenius-Aktie lautete "Kauf", so Leopold Salcher, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. Ebenso befinde sich Fresenius auf der "Top Picks" Liste von Raiffeisen Research. (Analyse vom 22.02.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.