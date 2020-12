Börsenplätze Fresenius-Aktie:



Kurzprofil Fresenius SE & Co. KGaA:



Die Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante Versorgung. Zur Fresenius-Gruppe gehören vier eigenständig agierende Unternehmensbereiche, die Marktführer in Wachstumsbereichen des Gesundheitssektors sind: Fresenius Medical Care (weltweit führend bei der Behandlung von chronischem Nierenversagen), Fresenius Helios (Europas größte private Kliniken-Gruppe), Fresenius Kabi (bietet lebensnotwendige Medikamente, Medizinprodukte und Dienstleistungen für kritisch und chronisch Kranke) und Fresenius Vamed (spezialisiert auf das Projekt- und Managementgeschäft von Gesundheitseinrichtungen). (14.12.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Fresenius-Aktie (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) unter die Lupe.Fresenius zähle am Montag zu den zehn besten Aktien im DAX. Der Titel könne 1,6 Prozent zulegen auf 38,02 Euro. Damit notiere das Papier nun knapp über der 100-Tage-Linie, die aktuell bei knapp 38 Euro verlaufe und sich zuletzt schon als hoher Widerstand erwiesen habe. Grund für das Kursplus sei ein positiver Ausblick auf das Jahr 2021.In Deutschland spitze sich die Lage in der Pandemie derzeit mit einem harten Lockdown ab Mittwoch zu. Nachdem Fresenius die Viruskrise zum Beispiel über seine Krankenhaus-Tochter Helios in den vergangenen schon wirtschaftlich zu spüren bekommen habe, würden die Bad Homburger aber auf wirtschaftlich wieder bessere Zeiten setzen, indem sie für das Jahr 2021 ein erneutes Umsatzwachstum und eine Ergebnissteigerung anstreben würden.Chancen sehe der Fresenius-Chef in den kommenden Jahren in den USA, die ein wichtiger Markt gerade für die Tochter Kabi und den Dialysekonzern Fresenius Medical Care (FMC) seien. In der Corona-Krise habe sich FMC als Stützpfeiler für Fresenius gezeigt, da nierenkranke Patienten auf regelmäßige Blutwäsche angewiesen seien.Die Fresenius-Aktie habe sich zuletzt zwar erholen können, hänge derzeit allerdings fest. Wichtig sei neben dem Sprung über die 100-Euro-Marke auch der Ausbruch über die 200-Tage-Linie. Zudem wartet im Bereich von 40 Euro ein horizontaler Widerstand, den es zu überwinden gilt, so Marion Schlegel vom "Der Aktionär". (Analyse vom 14.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link