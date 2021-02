Tradegate-Aktienkurs Fresenius Medical Care-Aktie:

Kurzprofil Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA:



Die Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMC) (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF) ist der weltweit führende Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für Menschen mit Nierenerkrankungen, von denen sich weltweit etwa 3,4 Millionen Patienten regelmäßig einer Dialysebehandlung unterziehen. In einem Netz aus 3.928 Dialysezentren betreut das Unternehmen weltweit 333.331 Dialysepatienten. Fresenius Medical Care ist zudem der führende Anbieter von Dialyseprodukten wie Dialysegeräten und Dialysefiltern. Ergänzende medizinische Dienstleistungen rund um die Dialyse bündelt das Unternehmen im Bereich Versorgungsmanagement. Fresenius Medical Care ist an der Börse Frankfurt (FME) und an der Börse New York (FMS) notiert.



Weitere Informationen im Internet unter www.freseniusmedicalcare.com/de. (15.02.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fresenius Medical Care-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Dialysekonzerns Fresenius Medical Care (FMC) (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF) unter die Lupe.Die Aktie der Fresenius-Tochter sei zuletzt deutlich unter Druck geraten. Der hessische Dialyseanbieter sehe sich wegen der Corona-Krise vor schwierigen Monaten und rechne erst kurz vor dem Jahresende wieder mit Aufwind. Die Mittelfristziele bis 2025 seien bestätigt worden.Die Fresenius Medical Care-Aktie habe sich zuletzt von ihrem jüngst markierten Mehrmonatstief wieder etwas erholen können. Positiv sei, dass kein neues 52-Wochen-Tief markiert worden sei. Das bisherige 52-Wochen-Tief bei 53,50 Euro fungieret als wichtige Unterstützung. Dennoch bleibe das Papier angeschlagen. Neueinsteiger sollten vorerst abwarten, bereits investierte Anleger mit einem Stopp bei 52 Euro an Bord bleiben, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.02.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Fresenius Medical Care-Aktie:Xetra-Aktienkurs Fresenius Medical Care-Aktie:61,40 EUR +0,03% (15.02.2021, 16:18)