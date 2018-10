Tradegate-Aktienkurs Fresenius Medical Care-Aktie:

Kurzprofil Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA:



Die Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMC) (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF) ist der weltweit führende Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für Menschen mit Nierenerkrankungen, von denen sich weltweit etwa 3,2 Millionen Patienten regelmäßig einer Dialysebehandlung unterziehen. In einem Netz aus 3.752 Dialysezentren betreut das Unternehmen weltweit 320.960 Dialysepatienten. Fresenius Medical Care ist zudem der führende Anbieter von Dialyseprodukten wie Dialysegeräten und Dialysefiltern. Im Bereich Versorgungsmanagement baut das Unternehmen sein Angebot zusätzlicher medizinischer Dienstleistungen rund um die Dialyse aus. Fresenius Medical Care ist an der Börse Frankfurt (FME) und an der Börse New York (FMS) notiert.



Weitere Informationen im Internet unter www.freseniusmedicalcare.com/de. (22.10.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fresenius Medical Care-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jonas Lerch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Dialysekonzerns Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMC) (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF) unter die Lupe.Die Prognosesenkung bei Fresenius Medical Care habe Investoren kalt erwischt. Die Aktie sei mit einem Minus von knapp 20% abgestraft. Jetzt folge ein erster Stabilisierungsversuch. Diese Marken sollte man unbedingt im Auge behalten.Die Gunst der Stunde nutzen - das würden sich vermutlich viele Anleger beim Blick auf den Chart des Wertpapiers denken. Auch die Analysten seien optimistisch gestimmt. Fünf Experten hätten die Aktie am Freitag hochgestuft, durchschnittliches Kursziel: 91,45 Euro. Damit locke ein Ertragspotenzial von knapp 30% im Vergleich zum aktuellen Kurs.Aus charttechnischer Sicht sollten Anleger jedoch vorerst die Füße stillhalten. Schluss mit dem Aufwärtstrend wie aus dem Lehrbuch. Das Jahrestief bei 68,10 Euro von letzter Woche stehe auf wackeligen Beinen. Denn in diesem Bereich verlaufe keine nennenswerte Unterstützung. Die wichtige 72-Euro-Marke habe im Zuge der Kurs-Talfahrt nicht gehalten. Es sei durchaus wahrscheinlich, dass der Aktie der Rebound an die untere Grenze des Gap bei rund 75 Euro gelinge. Jedoch fehle es ihr an positiven Impulsen, sodass die große Gefahr eines Abprallers und ein erneuter Test des Jahrestiefs bestehe.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Fresenius Medical Care-Aktie:Xetra-Aktienkurs Fresenius Medical Care-Aktie:70,08 EUR -0,03% (22.10.2018, 16:19)