Xetra-Aktienkurs Fresenius Medical Care-Aktie:

57,44 EUR -0,73% (25.02.2021, 13:18)



Tradegate-Aktienkurs Fresenius Medical Care-Aktie:

57,46 EUR -1,00% (25.02.2021, 13:30)



ISIN Fresenius Medical Care-Aktie:

DE0005785802



WKN Fresenius Medical Care-Aktie:

578580



Eurex Optionskürzel Fresenius Medical Care-Aktienoption:

FME



Ticker-Symbol Fresenius Medical Care-Aktie:

FME



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Fresenius Medical Care-Aktie:

FMCQF



Kurzprofil Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA:



Die Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMC) (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF) ist der weltweit führende Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für Menschen mit Nierenerkrankungen, von denen sich weltweit etwa 3,4 Millionen Patienten regelmäßig einer Dialysebehandlung unterziehen. In einem Netz aus 3.928 Dialysezentren betreut das Unternehmen weltweit 333.331 Dialysepatienten. Fresenius Medical Care ist zudem der führende Anbieter von Dialyseprodukten wie Dialysegeräten und Dialysefiltern. Ergänzende medizinische Dienstleistungen rund um die Dialyse bündelt das Unternehmen im Bereich Versorgungsmanagement. Fresenius Medical Care ist an der Börse Frankfurt (FME) und an der Börse New York (FMS) notiert.



Weitere Informationen im Internet unter www.freseniusmedicalcare.com/de. (25.02.2021/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Fresenius Medical Care-Aktienanalyse von Analyst Holger Fechner von der Nord LB:Holger Fechner, Aktienanalyst der Nord LB, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Rating für die Fresenius Medical Care (FMC)-Aktie (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF).Fresenius Medical Care habe im GJ2020 nach endgültigen Zahlen einen Umsatzzuwachs um 2% (währungsber.: +5%; Q4/2020: -4%; Q4/2020 währungsber.: +4%) auf EUR 17.859 Mio. verbucht. Das EBIT habe sich trotz der in Q4/2020 im Wesentlichen aufgrund einer makroökonomisch bedingten Wertminderung von Firmenwert und Markennamen im Segment Lateinamerika, der Auswirkungen von Covid-19 und einer geringeren Erstattung für Kalzimimetika deutlich negativen EBIT-Entwicklung (Q4/2020: -25%, währungsber.: -18%) im GJ 2020 noch um 1% (währungsber.: +4%) auf EUR 2.304 Mio. erhöht. Auf bereinigter Basis sei dagegen ein Anstieg um 6% verblieben.Im letzten Quartal 2020 hätten sich die negativen Effekte der Pandemie verstärkt. Dennoch seien die Ziele für 2020 noch erreicht worden. Insbesondere aufgrund der Beschleunigung der Übersterblichkeit von Dialysepatienten/-innen habe der Vorstand aber den Gewinnausblick auf das GJ 2021 bereits deutlich nach unten angepasst. Doch sollten unverändert die Mittelfristziele noch erreicht werden können, woran sich das Management jetzt messen lassen müsse. Zwar könnten die negativen Auswirkungen noch eingedämmt werden, doch würden die weiteren Unsicherheiten deutlich zunehmen.Holger Fechner, Aktienanalyst der Nord LB, bestätigt seine "halten"-Empfehlung für die Fresenius Medical Care-Aktie. Das Kursziel laute unverändert EUR 56,00. (Analyse vom 25.02.2021)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA: Keine vorhanden.Börsenplätze Fresenius Medical Care-Aktie: