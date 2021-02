Tradegate-Aktienkurs Fresenius Medical Care-Aktie:

57,80 EUR -0,41% (25.02.2021, 11:51)



ISIN Fresenius Medical Care-Aktie:

DE0005785802



WKN Fresenius Medical Care-Aktie:

578580



Eurex Optionskürzel Fresenius Medical Care-Aktienoption:

FME



Ticker-Symbol Fresenius Medical Care-Aktie:

FME



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Fresenius Medical Care-Aktie:

FMCQF



Kurzprofil Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA:



Die Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMC) (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF) ist der weltweit führende Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für Menschen mit Nierenerkrankungen, von denen sich weltweit etwa 3,4 Millionen Patienten regelmäßig einer Dialysebehandlung unterziehen. In einem Netz aus 3.928 Dialysezentren betreut das Unternehmen weltweit 333.331 Dialysepatienten. Fresenius Medical Care ist zudem der führende Anbieter von Dialyseprodukten wie Dialysegeräten und Dialysefiltern. Ergänzende medizinische Dienstleistungen rund um die Dialyse bündelt das Unternehmen im Bereich Versorgungsmanagement. Fresenius Medical Care ist an der Börse Frankfurt (FME) und an der Börse New York (FMS) notiert.



Weitere Informationen im Internet unter www.freseniusmedicalcare.com/de. (25.02.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Fresenius Medical Care-Aktienanalyse von Independent Research:Tobias Gottschalt, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMC) (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF).Das Zahlenwerk für das vierte Quartal 2020 (testiert) sei durch negative Währungseffekte sowie eine erhöhte Sterblichkeitsrate bei Dialysepatienten durch die COVID-19-Pandemie belastet worden und sowohl umsatz- als auch ergebnisseitig (berichtet/bereinigt) deutlich hinter den Analysten-Erwartungen zurückgeblieben. Die Ergebniszahlen hätten berichtet deutlich unter und bereinigt im Rahmen des Marktkonsenses gelegen. FMC habe die Guidance für 2020 umsatzseitig im unteren Bereich erreicht und ergebnisseitig übertroffen.Der (währungs-) bereinigte Ausblick für 2021 sei konkretisiert worden und sehe weiterhin einen Umsatzanstieg und einen Ergebnisrückgang vor. Infolge der voranschreitenden COVID-19-Impfkampagnen werde die Sterblichkeit bei Dialysepatienten durch COVID-19 in H2 2021 sukzessiv abnehmen und eine Erholung der Geschäftsentwicklung einsetzen. Daher sehe der Analyst die langfristigen Wachstumstreiber intakt. Er habe seine Prognosen für die Geschäftsjahre 2021 (u.a. berichtetes EPS: 3,16 (alt: 3,45) Euro; bereinigtes EPS: 3,39 (alt: 3,68) Euro; DPS: 1,40 (alt: 1,30) Euro) und 2022 (u.a. berichtetes EPS: 3,38 (alt: 3,68) Euro; bereinigtes EPS: 3,62 (alt: 3,92) Euro; DPS: 1,45 (alt: 1,35) Euro) mehrheitlich gesenkt.In Erwartung eines positiven Gesamtertrags (zwölf Monate) von über 10% lautet das Votum für die FMC-Aktie weiterhin "kaufen", so Tobias Gottschalt, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel werde von 76,00 auf 71,00 Euro gesenkt. (Analyse vom 25.02.2021)Börsenplätze Fresenius Medical Care-Aktie:Xetra-Aktienkurs Fresenius Medical Care-Aktie:57,74 EUR -0,21% (25.02.2021, 11:37)