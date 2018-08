Tradegate-Aktienkurs Fresenius Medical Care-Aktie:

Kurzprofil Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA:



Die Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMC) (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF) ist der weltweit führende Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für Menschen mit Nierenerkrankungen, von denen sich weltweit etwa 3,2 Millionen Patienten regelmäßig einer Dialysebehandlung unterziehen. In einem Netz aus 3.752 Dialysezentren betreut das Unternehmen weltweit 320.960 Dialysepatienten. Fresenius Medical Care ist zudem der führende Anbieter von Dialyseprodukten wie Dialysegeräten und Dialysefiltern. Im Bereich Versorgungsmanagement baut das Unternehmen sein Angebot zusätzlicher medizinischer Dienstleistungen rund um die Dialyse aus. Fresenius Medical Care ist an der Börse Frankfurt (FME) und an der Börse New York (FMS) notiert.



Weitere Informationen im Internet unter www.freseniusmedicalcare.com/de. (28.08.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fresenius Medical Care-Aktienanalyse von Marion Schlegel, Redakteurin des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Marion Schlegel von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Dialysekonzerns Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF) unter die Lupe.Das Wertpapier habe sich in den letzten Tagen enorm stark präsentiert. Aktuell befinde es sich nur noch knapp unter dem Junihoch von 89,24 Euro. Gelinge der Sprung darüber, dürfte es relativ rasch in Richtung des Allzeithochs bei 93,82 Euro gehen, das im Februar markiert worden sei.Letztlich hätten sich auch einige Analysten positiv zu dem Wert geäußert. HSBC habe den Titel von "hold" auf "buy" heraufgestuft und das Kursziel von 89,00 auf 107,00 Euro erhöht. Letzte Woche habe Goldman Sachs die Aktie mit dem Votum "buy" und einem Kursziel von 98,00 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen. Bernstein Research habe auch Anfang August nach Veröffentlichung der Zahlen seine "outperform"-Einstufung und das Kursziel von 107,00 Euro bestätigt."Der Aktionär" bleibe ebenfalls optimistisch gestimmt, was den weiteren Verlauf des Geschäfts und der Aktie angehe.