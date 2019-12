Tradegate-Aktienkurs Fresenius Medical Care-Aktie:

66,94 EUR +2,26% (27.12.2019, 12:44)



ISIN Fresenius Medical Care-Aktie:

DE0005785802



WKN Fresenius Medical Care-Aktie:

578580



Eurex Optionskürzel Fresenius Medical Care-Aktienoption:

FME



Ticker-Symbol Fresenius Medical Care-Aktie:

FME



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Fresenius Medical Care-Aktie:

FMCQF



Kurzprofil Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA:



Die Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMC) (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF) ist der weltweit führende Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für Menschen mit Nierenerkrankungen, von denen sich weltweit etwa 3,4 Millionen Patienten regelmäßig einer Dialysebehandlung unterziehen. In einem Netz aus 3.928 Dialysezentren betreut das Unternehmen weltweit 333.331 Dialysepatienten. Fresenius Medical Care ist zudem der führende Anbieter von Dialyseprodukten wie Dialysegeräten und Dialysefiltern. Ergänzende medizinische Dienstleistungen rund um die Dialyse bündelt das Unternehmen im Bereich Versorgungsmanagement. Fresenius Medical Care ist an der Börse Frankfurt (FME) und an der Börse New York (FMS) notiert.



Weitere Informationen im Internet unter www.freseniusmedicalcare.com/de.

(27.12.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fresenius Medical Care-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Dialysespezialisten Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMC) (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF) unter die Lupe.Zuletzt habe FMC ordentlich um Vertrauen kämpfen müssen. Wegen Schmiergeldzahlungen in zahlreichen Ländern müssten sich Verantwortliche des deutschen Dialysekonzerns strafrechtlichen Ermittlungen stellen müssen. In den USA habe sich FMC mit den Behörden außergerichtlich geeinigt und gut 230 Mio. USD gezahlt.FMC selbst sehe in den Plänen eine Bestätigung seiner eigenen Strategie, denn auch das hessische Unternehmen wolle den Bereich Heimdialyse ausbauen. Ende Februar habe es hierzu das US-Unternehmen NxStage für 2 Mrd. USD übernommen. Wie sich die künftigen US-Gesetze letztlich auf das Gesamtgeschäft auswirken würden, könne man noch nicht sagen, habe ein Fresenius-Sprecher der Finanznachrichtenagentur dpa-AFX gesagt. Derzeit versorge FMC laut eigener Angabe rund 25.000 Patienten in den USA mit Heimdialyse, Tendenz steigend.Das Oktobertief 2019 bei 57,24 Euro habe sich für die FMC-Aktie als Fehlsignal herausgestellt. Seitdem habe das Papier ordentlich zulegen können. Zuletzt hatbe die FMC-Aktie mit der 200-Tage-Linie zu kämpfen gehabt. Mit dem heutigen Kursanstieg notiere sie wieder über diesem wichtigen Widerstand. Nun gelte es, den Ausbruch zu bestätigen, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.12.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Fresenius Medical Care-Aktie:Xetra-Aktienkurs Fresenius Medical Care-Aktie:66,80 EUR +2,20% (27.12.2019, 12:21)