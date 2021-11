Tradegate-Aktienkurs Fresenius Medical Care-Aktie:

57,90 EUR -2,06% (03.11.2021, 10:56)



ISIN Fresenius Medical Care-Aktie:

DE0005785802



WKN Fresenius Medical Care-Aktie:

578580



Eurex Optionskürzel Fresenius Medical Care-Aktienoption:

FME



Ticker-Symbol Fresenius Medical Care-Aktie:

FME



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Fresenius Medical Care-Aktie:

FMCQF



Kurzprofil Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA:



Fresenius Medical Care (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF) ist der weltweit führende Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für Menschen mit Nierenerkrankungen, von denen sich weltweit etwa 3,7 Millionen regelmäßig einer Dialysebehandlung unterziehen. In einem Netz aus 4.110 Dialysezentren betreut das Unternehmen weltweit 344.476 Dialysepatientinnen und -patienten. Fresenius Medical Care ist zudem der führende Anbieter von Dialyseprodukten wie Dialysegeräten und Dialysefiltern. Neben seinem Kerngeschäft in der ganzheitlichen Nierentherapie konzentriert sich das Unternehmen auf die Expansion in den Bereichen Unterstützende Geschäftsaktivitäten und Intensivmedizinische Lösungsansätze. Fresenius Medical Care ist an der Börse Frankfurt (FME) und an der Börse New York (FMS) notiert. (03.11.2021/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Fresenius Medical Care-Aktienanalyse von Independent Research:Tobias Gottschalt, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie der Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMC) (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF).Das Zahlenwerk für das dritte Quartal 2021 habe sowohl umsatz- als auch ergebnisseitig im Rahmen der Erwartungen gelegen. Die gestiegene Sterberate von Dialysepatienten sei aufgrund der hochinfektiösen Delta-Variante des Coronavirus gestiegen und habe sich somit belastend auf die Umsatz- und Ergebnisentwicklung ausgewirkt. Der (währungs-) bereinigte Ausblick für 2021 sei unter Berücksichtigung der wieder gestiegenen Sterblichkeitsrate präzisiert und gesenkt worden und sehe nun einen Umsatzanstieg und einen Ergebnisrückgang am unteren Ende der jeweiligen Spanne vor.Die bis 2025 angestrebte Restrukturierung von Kompetenzen werte der Analyst positiv, da somit Strukturen vereinfacht, die Agilität gesteigert und somit positive Impulse für die Geschäftsentwicklung gesetzt würden. Die vorherrschende Delta-Variante des Coronavirus betrachte er nach wie vor als Risikofaktor. Er habe seine Ergebnisprognosen für die Geschäftsjahre 2021e (u.a. berichtetes EPS: 3,05 (alt: 3,16) Euro; bereinigtes EPS: 3,28 (alt: 3,39) Euro) und 2022e (u.a. berichtetes EPS: 3,29 (alt: 3,38) Euro; bereinigtes EPS: 3,53 (alt: 3,62) Euro) gesenkt.In Erwartung eines positiven Gesamtertrags (zwölf Monate) von unter 10% lautet das Votum für die FMC-Aktie weiterhin "halten", so Tobias Gottschalt, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel werde von 69,00 auf 63,00 Euro gesenkt. (Analyse vom 03.11.2021)Börsenplätze Fresenius Medical Care-Aktie:Xetra-Aktienkurs Fresenius Medical Care-Aktie:57,64 EUR -3,06% (03.11.2021, 10:41)