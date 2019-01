Tradegate-Aktienkurs Fresenius Medical Care-Aktie:

58,86 EUR -2,49% (10.01.2019, 15:15)



ISIN Fresenius Medical Care-Aktie:

DE0005785802



WKN Fresenius Medical Care-Aktie:

578580



Eurex Optionskürzel Fresenius Medical Care-Aktienoption:

FME



Ticker-Symbol Fresenius Medical Care-Aktie:

FME



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Fresenius Medical Care-Aktie:

FMCQF



Kurzprofil Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA:



Die Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMC) (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF) ist der weltweit führende Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für Menschen mit Nierenerkrankungen, von denen sich weltweit etwa 3,2 Millionen Patienten regelmäßig einer Dialysebehandlung unterziehen. In einem Netz aus 3.752 Dialysezentren betreut das Unternehmen weltweit 320.960 Dialysepatienten. Fresenius Medical Care ist zudem der führende Anbieter von Dialyseprodukten wie Dialysegeräten und Dialysefiltern. Im Bereich Versorgungsmanagement baut das Unternehmen sein Angebot zusätzlicher medizinischer Dienstleistungen rund um die Dialyse aus. Fresenius Medical Care ist an der Börse Frankfurt (FME) und an der Börse New York (FMS) notiert.



Weitere Informationen im Internet unter www.freseniusmedicalcare.com/de. (10.01.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fresenius Medical Care-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Dialysekonzerns Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMC) (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF) unter die Lupe.Das Wertpapier habe nur kurzzeitig von der Kaufempfehlung der US-Bank J.P. Morgan profitieren können. Nachdem es am Mittwoch noch deutlich habe zulegen können, notiere es am Donnerstagnachmittag bereits wieder gut 2% im Minus bei 59,04 Euro. Dabei habe sich Analyst David Adlington sogar sehr optimistisch gezeigt. Im Rahmen der derzeit laufenden 37. J.P. Morgan Healthcare Konferenz in San Francisco habe er den Eindruck gewonnen, dass der im Dezember bekannt gegebene, vorläufige Ausblick auf 2019 noch Luft nach oben habe. Er habe seine "overweight"-Bewertung für die Aktie sowie das Kursziel von 83,20 Euro bestätigt. Im Vergleich zum aktuellen Kurs entspreche dies einem Potenzial von mehr als 40%.Er sei inzwischen zuversichtlicher, dass die FMC-Prognosen eines Umsatzwachstums und Konzernergebnisses auf etwa dem Niveau des Vorjahres eine Untergrenze gebildet hätten. Es gebe Potenzial für einen, wenn auch geringen, Zuwachs beim Nettoüberschuss in diesem Jahr, auch wenn die Probleme, die in der zweiten Jahreshälfte 2018 ins Kontor geschlagen hätten, immer noch präsent seien und es Zeit brauche, Lösungen zu finden. Verbesserungen erwarte Adlington daher vor allem in der zweiten Hälfte des neuen Jahres. Positiv habe Adlington den Zukauf des US-Konzerns NxStage hervorgehoben, der der Geräte für die Heimdialyse anbiete. Ab dem dritten Jahr nach der Übernahme sollte er positiv zum Konzernergebnis beitragen.Aus charttechnischer könne bei dem Wertpapier jedoch bislang noch keine Entwarnung gegeben werden. Ein erstes wichtiges Signal wäre der Sprung über den seit Oktober ausgebildeten Abwärtstrend. Wichtig sei ferner, dass das jüngste Tief bei 55,44 Euro nicht noch einmal unterschritten werde.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Fresenius Medical Care-Aktie:Xetra-Aktienkurs Fresenius Medical Care-Aktie:58,92 EUR -2,32% (10.01.2019, 15:06)