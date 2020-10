Tradegate-Aktienkurs Fresenius Medical Care-Aktie:

Kurzprofil Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA:



Die Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMC) (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF) ist der weltweit führende Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für Menschen mit Nierenerkrankungen, von denen sich weltweit etwa 3,4 Millionen Patienten regelmäßig einer Dialysebehandlung unterziehen. In einem Netz aus 3.928 Dialysezentren betreut das Unternehmen weltweit 333.331 Dialysepatienten. Fresenius Medical Care ist zudem der führende Anbieter von Dialyseprodukten wie Dialysegeräten und Dialysefiltern. Ergänzende medizinische Dienstleistungen rund um die Dialyse bündelt das Unternehmen im Bereich Versorgungsmanagement. Fresenius Medical Care ist an der Börse Frankfurt (FME) und an der Börse New York (FMS) notiert.



Weitere Informationen im Internet unter www.freseniusmedicalcare.com/de. (09.10.2020/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Fresenius Medical Care-Aktienanalyse von Independent Research:Tobias Gottschalt, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMC) (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF).FMC habe auf dem Kapitalmarkttag (08.10.) die Strategie bis 2025 angekündigt. Demnach sehe die dreisäulige Strategie eine engere Verknüpfung der Behandlungsmethoden bei nierenerkrankten Patienten vor. Unter der ersten Säule solle das Spektrum an Dialyseprodukten und -dienstleistungen erweitert werden, indem mithilfe digitaler Technologien Nierentherapien personalisiert werden und das Behandlungsangebot um Transplantationen erweitert werde. Zur Entwicklung neuer Therapieansätze plane FMC Investitionen in junge Unternehmen. Außerdem solle das Vergütungsmodell qualitätsorientierter werden. Die zweite Säule befasse sich mit der Ausweitung des Portfolios der Akutdialyse auf die Therapiefelder Herz-, Lungen- und Multi-Organ-Versagen. Die dritte Säule sehe vor, durch Partnerschaften, Investitionen und Akquisitionen mehr Wachstum zu generieren. Vor diesem Hintergrund rechne das Unternehmen bis 2025, auf währungsbereinigter Basis und vor Sondereinflüssen, mit einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum des Umsatzes im mittleren einstelligen Prozentbereich und des Nettoergebnisses im hohen einstelligen Prozentbereich.Durch die Ausweitung, Weiterentwicklung und den diversifizierteren Einsatz der Dialysetechnologie ergebe sich nach Meinung des Analysten großes Potenzial für eine fortlaufende Ausweitung des Behandlungsangebots, verbunden mit einer höheren Anzahl zu behandelnder Patienten. Deshalb erachte Gottschalt die von FMC angestrebten Wachstumsziele bei Umsatz und Nettoergebnis für plausibel.Tobias Gottschalt, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet die Fresenius Medical Care-Aktie weiterhin mit "kaufen". Das Kursziel werde von 83 Euro auf 85 Euro erhöht. (Analyse vom 09.10.2020)Börsenplätze Fresenius Medical Care-Aktie:Xetra-Aktienkurs Fresenius Medical Care-Aktie:72,90 EUR -0,52% (09.10.2020, 12:17)