ISIN Fresenius Medical Care-Aktie:

DE0005785802



WKN Fresenius Medical Care-Aktie:

578580



Eurex Optionskürzel Fresenius Medical Care-Aktienoption:

FME



Ticker-Symbol Fresenius Medical Care-Aktie:

FME



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Fresenius Medical Care-Aktie:

FMCQF



Kurzprofil Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA:



Die Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMC) (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF) ist der weltweit führende Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für Menschen mit Nierenerkrankungen, von denen sich weltweit mehr als 2,8 Millionen Patienten regelmäßig einer Dialysebehandlung unterziehen. In einem Netz aus 3.504 Dialysezentren betreut das Unternehmen weltweit 301.548 Dialysepatienten. Fresenius Medical Care ist zudem der führende Anbieter von Dialyseprodukten wie Dialysegeräten und Dialysefiltern. Im Bereich Versorgungsmanagement baut das Unternehmen sein Angebot zusätzlicher medizinischer Dienstleistungen rund um die Dialyse aus. Fresenius Medical Care ist an der Börse Frankfurt (FME) und an der Börse New York (FMS) notiert. (01.08.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Fresenius Medical Care-Aktie: Trendwende möglich - ChartanalyseHeute früh hat der Dialysespezialist Fresenius Medical Care (FMC) (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF) Zahlen zum zweiten Quartal vorgelegt und sieht sich für das Jahr 2017 weiter auf Kurs - Anleger hievten die Aktie zugleich an die DAX-Spitze, aber auch aus charttechnischer Sicht war dieser Kurszuwachs bitter nötig, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Aus Sicht der Charttechnik habe es seit Mitte Juni bei dem Gesundheitsspezialisten FMC nicht so rosig ausgesehen, es dominiere nach wie vor ein intakter Abwärtstrend und habe die Kursnotierungen von den Jahreshochs bei 89,22 Euro auf ein Verlaufstief von 78,95 Euro und somit an die markante Horizontalunterstützung von grob 80,00 Euro abwärts geführt. Zwar sei diese zusammen mit dem EMA 200 im heutigen Handel leicht unterschritten worden, aber die große weiße Kerze impliziere gesteigerte Kaufbereitschaft der Marktteilnehmer und könnte nun zu einer Trendwende führen.Die zwischengeschaltete Korrektur seit Mitte Juni könnte mit dem heutigen Handelstag ein Ende finden, was die große weiße Kerze aus dem heutigen Handel eindrucksvoll demonstriere. Direkte Kursgewinne zurück an den EMA 50 bei aktuell 83,52 Euro könnten nun folgen, darüber geht es jedoch bis maximal auf 84,00 Euro, sowie die dortige Trendbegrenzung weiter rauf, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 01.08.2017)Xetra-Aktienkurs Fresenius Medical Care-Aktie:80,23 EUR +0,55% (01.08.2017, 15:02)Tradegate-Aktienkurs Fresenius Medical Care-Aktie:80,426 EUR +0,82% (01.08.2017, 15:13)