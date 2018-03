Für das Jahr 2018 könnte ein Cashflow je Aktie von 7,28 EUR und für 2019 in Höhe von 7,65 EUR testiert werden. Das Nettovermögen je Aktie könnte 2018 bei 39,01 EUR und 2019 bei 42,56 EUR betragen. Die Nettoverschuldung von 7,42 Mrd. EUR aus dem Jahr 2018 könnte im Folgejahr 2019 auf 6,93 Mrd. EUR leicht absinken.



Die nächsten Termine



Die Fresenius Medical Care werde am 3. Mai 2018 ihr Quartalsergebnis für das erste Quartal 2018 veröffentlichen und am 17. Mai 2018 die Hauptversammlung in Frankfurt am Main abhalten.



Langfristige Chartanalyse der Fresenius Medical Care Aktie



Mit Blick auf die letzten fünf Handelsjahre der Aktie von Fresenius Medical Care zeige sich ein sehr positives Bild. Der Wert habe sich aus dem Kursbereich von rund 50,00 Euro zeitweise bis auf gut 92,50 Euro hinaufarbeiten können und rangiere auch mit dem Schlusskurs der letzten Handelswoche von rund 82,50 auf einem sehr starken Niveau. Zu beobachten sei jedoch gewesen, dass der anfänglich saubere Aufwärtstrend von Juli 2014 bis April 2015 nicht in gleicher Art und Weise habe fortgesetzt werden können und in eine sehr volatile Phase übergegangen sei. Stärkere Gegenbewegungen hätten diverse Male verkraftet werden müssen, was eine saubere Trendfolge stark erschwert habe. Neue Bewegungshochs seien schnell wieder abverkauft worden, wodurch gerade Breakouts sehr unprofitabel worden seien.



Aus charttechnischer Sicht werde für die nähere Zukunft die wichtige Unterstützung von 82,50 Euro richtungsentscheidend sein. Sollte der Wert weiterhin oberhalb dieser Marke bleiben, sei es nicht auszuschließen, dass die Aktie erneut in Richtung 90,00 Euro steigen könnte und Käufe weiterhin interessant bleiben würden. Ein Rutsch unter diesen wichtigen Bereich könnte jedoch zu weiter fallenden Kursen führen, die durchaus zu einem generellen Trendbruch führen könnten. Mit Blick auf die vergangenen unsauberen Bewegungen sei der Wert wohl auch weiterhin nicht unbedingt die beste Entscheidung für einen sauberen trendfolgenden Handel.



Börsenplätze Fresenius Medical Care-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Fresenius Medical Care-Aktie:

82,58 EUR -0,15% (05.03.2018, 10:00)



Tradegate-Aktienkurs Fresenius Medical Care-Aktie:

82,78 EUR -0,97% (05.03.2018, 10:12)



ISIN Fresenius Medical Care-Aktie:

DE0005785802



WKN Fresenius Medical Care-Aktie:

578580



Eurex Optionskürzel Fresenius Medical Care-Aktienoption:

FME



Ticker-Symbol Fresenius Medical Care-Aktie:

FME



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Fresenius Medical Care-Aktie:

FMCQF



Kurzprofil Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA:



Die Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMC) (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF) ist der weltweit führende Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für Menschen mit Nierenerkrankungen, von denen sich weltweit mehr als 2,8 Millionen Patienten regelmäßig einer Dialysebehandlung unterziehen. In einem Netz aus 3.504 Dialysezentren betreut das Unternehmen weltweit 301.548 Dialysepatienten. Fresenius Medical Care ist zudem der führende Anbieter von Dialyseprodukten wie Dialysegeräten und Dialysefiltern. Im Bereich Versorgungsmanagement baut das Unternehmen sein Angebot zusätzlicher medizinischer Dienstleistungen rund um die Dialyse aus. Fresenius Medical Care ist an der Börse Frankfurt (FME) und an der Börse New York (FMS) notiert. (05.03.2018/ac/a/d)

Berlin (www.aktiencheck.de) - Fresenius Medical Care-Aktienanalyse von LYNX Broker:Philip Morris von LYXN Broker nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Fresenius Medical Care (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF) unter die Lupe.Die Fresenius Medical Care AG & Co. KGAA sei nach eigenen Angaben der weltweit führende Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für Menschen mit Nierenerkrankungen. Weltweit würden sich rund 3 Millionen Patienten einer regelmäßigen Dialysebehandlung unterziehen. Fresenius Medical Care betreibe ein Netz aus 3.710 Dialysezentren und betreue global rund 317.000 Dialysepatienten, davon allein rund 195.000 Patienten in 2.363 Kliniken in den USA. Der Umsatzanteil der USA werde mit rund 70 Prozent angegeben. Der Konzern gehöre außerdem zu den global führenden Anbietern von Dialyseprodukten, Dialysegeräten und Dialysefiltern und vertreibe seine Produkte in über 120 Ländern.Die Fresenius Medical Care sei am 30. September 1996 gegründet worden. Am 1. Oktober 1996 habe die Erstnotierung an der Frankfurter Wertpapierbörse (FWB) stattgefunden, am 2. Oktober 1996 die Erstnotierung an der New Yorker Wertpapierbörse (NYSE). Seit dem 20. September 1999 befinde sich das Unternehmen im Deutschen Aktienindex (DAX). Der Konzern habe seinen Sitz in Bad Homburg und werde von CEO Rice Powell geleitet.Übernahme von Akorn werfe Fragen aufDie geplante milliardenschere Übernahme des US-Arzneimittelherstellers Akorn stocke und werde jetzt sogar gänzlich in Frage gestellt. Der US-Hersteller von Cremes und Salben solle Probleme haben. Die Angelegenheit werde derzeit geprüft. Eventuell werde sich Fresenius Medical Care sogar zurückziehen, denn die Übernahme eines Unternehmens, das Schwierigkeiten mit der US-Arzneimittelaufsicht FDA habe, könne unnötig teuer werden und Ressourcen belasten. Bei der geplanten Übernahme von Akorn gehe es für Fresenius nämlich immerhin um einen rund 4,4 Mrd. Euro teuren Zukauf.Details zur AktieDie Aktie von Fresenius Medical Care sei seit 1996 an der Börse Frankfurt mit dem Symbol "FME" und an der Börse New York mit dem Symbol "FMS" notiert. Insgesamt seien 307.961.563 Aktien ausstehend. Der Streubesitz werde mit rund 64 Prozent angegeben.Größter Anteilseigner sei die Fresenius SE, die 30,70 Prozent der Aktien halte. Auf den weiteren Plätzen würden sich mit einem Anteil von 6,28 Prozent BlackRock, mit 4,96 Prozent Thornburg Investment Management und mit 2,86 Prozent die Norges Bank finden.Aktuelle AnalysenDie Analysten von Barclays, Berenberg, CFRA, Citigroup, Commerzbank, Credit Suisse, Deutsche Bank, DZ Bank, Goldman Sachs, Independent Research, JPMorgan, Kepler Cheuvreux, NordLB, RBC Capital und UBS hätten im Jahr 2018 Studien zur Aktie gefertigt.Von den 14 Analysen mit einer Kurszielangabe (die Analysten von RBC Capital blieben ein Kursziel schuldig) liege das tiefste Kursziel bei 83,00 EUR (Deutsche Bank vom 22. Januar) und das höchste bei 105,00 EUR (DZ Bank vom 27. Februar). Das Durchschnittskursziel liege bei 94,26 EUR. Die Aktie sei zum Zeitpunkt dieser Analyse mit einem Schlusskurs von 84,72 EUR aus dem Xetra-Handel gegangen.Fundamentaldaten 2017Die Fresenius Medical Care habe am 26. Februar 2018 mit der Vorlage der Zahlen für 2017 neue Rekordergebnisse publiziert. Der Umsatz habe bei 17,784 Mrd. EUR gelegen. Das EBIT sei mit 2,362 Mrd. EUR festgestellt worden. Das Konzernergebnis sei mit 1,280 Mrd. EUR testiert worden. Der Gewinn je Aktie habe bei 4,17 EUR gelegen. Der aktuelle Dividendenvorschlag liege bei 1,06 EUR je Anteilsschein. Insgesamt habe die Bilanzsumme für 2017 bei 24,025 Mrd. EUR gelegen. Der Konzern habe eine Nettoverschuldung in Höhe von 6,470 Mrd. EUR ausgewiesen. Fresenius Medical Care habe im Geschäftsjahr 2017 114.000 Mitarbeiter beschäftigt.Bilanzprognosen für 2018 und 2019Die Umsätze könnten 2018 18,86 Mrd. EUR und 2019 20,25 Mrd. EUR betragen. Das EBIT werde für 2018 mit 2,69 Mrd. EUR und für 2019 mit 2,94 Mrd. EUR prognostiziert. Der Gewinn je Aktie könnte 2018 bei 4,38 EUR und 2019 bei 4,87 EUR liegen. Die Dividende je Aktie könnte 2018 bei 1,10 EUR und 2019 bei 1,22 EUR liegen.