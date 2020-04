Börsenplätze Fresenius-Aktie:



Kurzprofil Fresenius SE & Co. KGaA:



Die Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Medizintechnik- und Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante medizinische Versorgung von Patienten. Zum Fresenius-Konzern mit Sitz in Bad Homburg (Hessen) gehören vier Unternehmensbereiche, die weltweit eigenverantwortlich wirtschaften und handeln: Fresenius Medical Care, Fresenius Kabi, Fresenius Helios und Fresenius Vamed. (02.04.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Gesundheitskonzerns Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) unter die Lupe.Der Gesundheitskonzern Fresenius habe den Generika-Hersteller Akorn für 4,3 Milliarden Dollar plus 450 Millionen Dollar Schulden schlucken wollen. Wegen Verstößen gegen Vorgaben der US-Gesundheitsbehörde FDA zur Datenintegrität sei Fresenius erfolgreich vom Kauf zurückgetreten. Inzwischen komme Akorn nur noch auf einen Börsenwert von etwa 25 Millionen Dollar und stehe mit dem Rücken zur Wand.Im gestrigen Handel sei die Akorn-Aktie 65 Prozent eingeknickt. Denn der Generika-Spezialist habe einen Verkaufsprozess eingeleitet, allerdings wenig erfolgreich. Demnach lägen im Verkaufsprozess keine Angebote mehr vor, die ausreichen würden, um alle Verpflichtungen aus seinem langfristigen Darlehensvertrag zu erfüllen. Bis zum 1. Mai wolle Akorn Gläubigerschutz nach Chapter 11 beantragen.Fresenius sei bereit gewesen, 34 Dollar je Akorn-Aktie zu zahlen. Jetzt koste ein Papier des einstigen Übernahmeziels lediglich 0,20 Dollar. Im Falle einer Akquisition hätte Fresenius wohl nahezu den gesamten Kaufpreis abschreiben können.Im Corona-Crash habe auch die Fresenius-Aktie gelitten. Es bleibt dabei: Sollte der DAX-Wert erneut unter die Marke von 30,00 Euro fallen, können langfristig orientierte Anleger zugreifen, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Bei Akorn gelte: Finger weg! (Analyse vom 02.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link