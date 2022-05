Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Die Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante Versorgung. Zur Fresenius-Gruppe gehören vier eigenständig agierende Unternehmensbereiche, die Marktführer in Wachstumsbereichen des Gesundheitssektors sind: Fresenius Medical Care (weltweit führend bei der Behandlung von chronischem Nierenversagen), Fresenius Helios (Europas größte private Kliniken-Gruppe), Fresenius Kabi (bietet lebensnotwendige Medikamente, Medizinprodukte und Dienstleistungen für kritisch und chronisch Kranke) und Fresenius Vamed (spezialisiert auf das Projekt- und Managementgeschäft von Gesundheitseinrichtungen). (04.05.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fóri vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) unter die Lupe.Ein erneuter Gewinneinbruch bei der Dialysetochter Fresenius Medical Care (FMC) ( ISIN DE0005785802 WKN 578580 ) und höhere Kosten auch infolge des russischen Angriffs auf die Ukraine würden dem Medizin- und Krankenhauskonzern Fresenius zu schaffen machen. Dennoch seien die Ergebnisse zum ersten Quartal des DAX -Konzerns besser ausgefallen als von Analysten erwartet.Konkret habe der DAX-Konzern in den ersten drei Monaten zwar ein Umsatzplus von rund 8 Prozent auf 9,7 Milliarden Euro erwirtschafte, gestiegene Kosten hätten jedoch auf den Gewinn gedrückt. Das um Sondereffekte bereinigte Betriebsergebnis (EBIT) habe mit 996 Millionen Euro leicht unter dem Vorjahreswert gelegen. Unter dem Strich sei das Konzernergebnis von 435 Millionen Euro im Vorjahr auf 413 Millionen Euro zurückgegangen.Mit diesen Zahlen habe Fresenius trotzdem die Markterwartungen übertroffen. Die Analysten hätten im Vorfeld mit Erlösen in Höhe von 9,5 Milliarden Euro sowie einem EBIT von 944 Millionen Euro gerechnet. Auch beim Nettogewinn habe der Gesundheitskonzern über den erwarteten 401 Millionen Euro gelegen.Fresenius erwarte für das laufende Jahr weiterhin Belastungen durch die Corona-Pandemie. Die Zahl der Covid-19-Fälle sollte aber nun sinken, während die Zahl der planbaren Behandlungen sowie die Verfügbarkeit von Personal steigen dürfte. Wegen der erhöhten Unsicherheit mit Blick auf den Ukraine-Krieg rechne der Konzern zudem im laufenden Geschäftsjahr mit einer stärkeren Belastung durch die Kosteninflation und die Lieferkettenengpässe. Im ersten Quartal hätten die Folgen des Krieges den Gewinn von Fresenius bereits mit 14 Millionen Euro belastet, habe es geheißen.Bei den Anlegern kämen die Zahlen gut an. Die Fresenius-Aktie lege am späten Mittwochvormittag rund 3 Prozent zu. Aus chattechnischer Sicht würden die Papiere damit an einem Ausbruch über den Widerstand bei 35,30 Euro arbeiten. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Fresenius-Aktie rund ein Prozent an Wert verloren, so Jan Paul Fóri von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.05.2022)Mit Material von dpa-AFX