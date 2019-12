Tradegate-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

Kurzprofil Fresenius SE & Co. KGaA:



Die Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Medizintechnik- und Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante medizinische Versorgung von Patienten. Zum Fresenius-Konzern mit Sitz in Bad Homburg (Hessen) gehören vier Unternehmensbereiche, die weltweit eigenverantwortlich wirtschaften und handeln: Fresenius Medical Care, Fresenius Kabi, Fresenius Helios und Fresenius Vamed. (17.12.2019/ac/a/d)

Hamburg (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktienanalyse von Analysten Tom Jones und Michael Healy von der Privatbank Berenberg:Tom Jones und Michael Healy, Analysten der Privatbank Berenberg, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Medizinkonzerns Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF), senkt aber das Kursziel von 74,80 auf 72,10 Euro.Abgesehen von der gesamtwirtschaftlichen und der Marktentwicklung dürfte das Papier des hessischen Konzerns v.a. von der Entwicklung der Helios-Kliniken in Deutschland und der Infusionssparte Kabi in Nordamerika getrieben werden, so die Analysten in einer heute veröffentlichten Studie. Das neue Kursziel spiegele u.a. die angepassten Prognosen für die Kapitalkosten wider. Die Analysten hätten ihre EPS-Schätzungen leicht gesenkt.Tom Jones und Michael Healy, Analysten der Privatbank Berenberg, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Votum für die Fresenius-Aktie bestätigt und das Kursziel von 74,80 auf 72,10 Euro reduziert. (Analyse vom 17.12.2019)Börsenplätze Fresenius-Aktie:Xetra-Aktienkurs Fresenius-Aktie:50,10 EUR -1,82% (17.12.2019, 12:53)