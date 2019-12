Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



49,355 EUR -0,06% (19.12.2019, 14:34)



49,41 EUR -0,26% (19.12.2019, 14:47)



DE0005785604



578560



FRE



FSNUF



Die Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Medizintechnik- und Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante medizinische Versorgung von Patienten. Zum Fresenius-Konzern mit Sitz in Bad Homburg (Hessen) gehören vier Unternehmensbereiche, die weltweit eigenverantwortlich wirtschaften und handeln: Fresenius Medical Care, Fresenius Kabi, Fresenius Helios und Fresenius Vamed. (19.12.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Gesundheitskonzerns Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) unter die Lupe.Die Aktie von Fresenius habe sich seit ihrem Tief bei 40,26 Euro Mitte Oktober zuletzt deutlich erholen können. Mittlerweile notiere das Papier nur noch knapp unterhalb des Jahreshochs bei 52,82 Euro, das im April markiert worden sei. Vom Allzeithoch bei 80,07 Euro sei die Aktie aber weiter weit entfernt.Es habe eine Zeit gegeben, da habe sich der Gesundheitskonzern aus Bad Homburg bis 2020 ein Ergebniswachstum im zweistelligen Prozentbereich vorgenommen. Auch der Umsatz sollte bis dahin jährlich um bis zu zehn Prozent steigen. Von diesen Zielen habe sich Fresenius Ende vergangenen Jahres verabschiedet. Zuletzt habe es geheißen, man werde im laufenden Jahr 2019 beim Umsatz um bis zu sieben Prozent zulegen, das bereinigte Ergebnis dürfte stagnieren.Neben bereits im Vorjahr deutlich gewordenen Problemen im Klinikgeschäft habe dem Konzern zu Beginn 2019 noch die geplatzte Übernahme des US-Generikaherstellers Akorn in den Knochen gesteckt. Auf der Hauptversammlung im Mai habe Konzernchef Stephan Sturm daher zunächst von größeren Zukäufen abgesehen. Man wolle erst das Vertrauen der Investoren zurückgewinnen, habe er gesagt, denn die Schwierigkeiten hätten den Aktienkurs zeitweise schwer gebeutelt.Eine Prognose für das kommende Jahr stehe noch aus, Fresenius wolle sich diesbezüglich Mitte Februar äußern. Damit bleibe nur der Blick auf die neuen Mittelfristziele: In den Jahren 2020 bis 2023 plane das Unternehmen mit einem organischen Umsatzwachstum von durchschnittlich vier bis sieben Prozent pro Jahr, der um Sondereffekte bereinigte Nettogewinn solle pro Jahr zwischen fünf bis neun Prozent steigen."Der Aktionär" hat die Fresenius-Aktie zu 45,00 Euro zum Kauf empfohlen. Anleger sollten mit Stopp bei 39,50 Euro weiter investiert bleiben, so Marion Schlegel. (Analyse vom 19.12.2019)Mit Material von dpa-AFX