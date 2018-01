Tradegate-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

Kurzprofil Fresenius SE:



Die Fresenius SE (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Medizintechnik- und Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante medizinische Versorgung von Patienten. Zum Fresenius-Konzern mit Sitz in Bad Homburg (Hessen) gehören vier Unternehmensbereiche, die weltweit eigenverantwortlich wirtschaften und handeln: Fresenius Medical Care, Fresenius Kabi, Fresenius Helios und Fresenius Vamed. (03.01.2018/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktienanalyse von Aktienanalyst Thorsten Strauß von der Nord LB:Thorsten Strauß, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Studie zum Healthcare-Sektor die Aktie des Gesundheitskonzerns Fresenius SE (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) zu kaufen.Trotz einiger Probleme und Herausforderungen, wie z.B. Konkurrenzdruck durch Patentablauf, der zunehmend auch bei schwerer zu kopierenden Biopharmazeutika spürbar werde, oder Lieferengpässen als Folge erhöhter Sicherheitsanforderungen bei der Produktion, befinde sich die Pharmabranche in guter Verfassung. Entgegen der Wahlankündigung von US-Präsident Trump, "Obamacare" abzuschaffen, scheinen die Unternehmen in diesem Punkt glimpflich davonzukommen, so Thorsten Strauß, Analyst der Nord LB. Ein weiter aktives M&A-Geschäft verhelfe bei günstigen Finanzierungsbedingungen zu externem Wachstum in Zeiten, in denen das organische Wachstum solide, aber nur verhalten sei. Dafür würden sich die Bewertungen im Gegensatz zu früheren Boomzeiten in Grenzen halten, und viele Pharmaaktien würden unverändert attraktive Dividendenrenditen bieten. Das Sektor-Rating des Analysten für Healthcare bleibe daher "positiv.Thorsten Strauß, Aktienanalyst der Nord LB, bewertet in seiner aktuellen Branchenstudie die Fresenius-Aktie mit dem Votum "kaufen". (Analyse vom 27.12.2017)XETRA-Aktienkurs Fresenius-Aktie:63,94 EUR -0,65% (03.01.2018, 15:18)