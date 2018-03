Börsenplätze Fresenius-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

63,26 EUR -2,23% (02.03.2018, 11:02)



Tradegate-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

63,44 EUR -1,03% (02.03.2018, 11:15)



ISIN Fresenius-Aktie:

DE0005785604



WKN Fresenius-Aktie:

578560



Ticker-Symbol Fresenius-Aktie:

FRE



NASDAQ OTC Ticker Symbol Fresenius-Aktie:

FSNUF



Kurzprofil Fresenius SE:



Die Fresenius SE (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Medizintechnik- und Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante medizinische Versorgung von Patienten. Zum Fresenius-Konzern mit Sitz in Bad Homburg (Hessen) gehören vier Unternehmensbereiche, die weltweit eigenverantwortlich wirtschaften und handeln: Fresenius Medical Care, Fresenius Kabi, Fresenius Helios und Fresenius Vamed. (02.03.2018/ac/a/d)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktienanalyse von Dr. Timo Kürschner, Investmentanalyst von der LBBW:Dr. Timo Kürschner, Investmentanalyst der LBBW, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Gesundheitskonzerns Fresenius SE (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF).Die Vorlage der Jahreszahlen von Fresenius sei überschattet worden von einer Ad hoc-Meldung, dass es Missstände in der Produktentwicklung bei Akorn geben solle. Nach anonymen Hinweisen führe Fresenius derzeit, unter Einbeziehung externer Sachverständiger, eine unabhängige Untersuchung zu angeblichen Verstößen gegen FDA-Vorgaben durch. Die Übernahme von Akorn für 4,9 Mrd. USD sollte eigentlich in Q1/2018 vollzogen werden, werde sich jetzt aber voraussichtlich zumindest verzögern. Abhängig von Ausgang der Untersuchung könnte Fresenius vom Kauf zurücktreten oder ihn nach Freigabe durch die FTC wie geplant durchführen.In 2017 habe Fresenius ein organisches Wachstum von 16% erreicht. Nach Berücksichtigung leicht negativer Währungseffekte (-1%) habe der Umsatz um 15% auf 33,9 Mrd. EUR zugelegt. Das um Sondereinflüsse wie bspw. Akquisitionskosten bereinigte EBIT sei zwar um 14% (währungsbereinigt +15%) auf 4,9 Mrd. EUR gestiegen. Die bereinigte EBIT-Marge sei aber leicht von 14,6% auf 14,4% gesunken. Das bereinigte Konzernergebnis sei um 19% (währungsbereinigt +21%) auf 1,9 Mrd. EUR gewachsen und habe damit innerhalb der gegebenen Prognose gelegen (19% bis 21%).Zum Teil unterstützt durch Übernahmen hätten 2017 alle vier Sparten zulegen können. Fresenius Medical Care habe den Umsatz um 7% auf 17,8 Mrd. EUR und das EBIT um 6% auf 2,6 Mrd. EUR gesteigert. Der Umsatz der Generikasparte Kabi sei um 6% auf 6,4 Mrd. EUR gewachsen ebenso wie das EBIT, das auf 1,2 Mrd. EUR zugelegt habe. Aufgrund der Übernahme von Quirónsalud habe Helios den Umsatz um 48% auf 8,7 Mrd. EUR gesteigert. Das EBIT sei um 54% auf 1,1 Mrd. EUR gestiegen. Erfreulich habe auch die kleinste Sparte Vamed abgeschnitten. Sie habe den Umsatz um 6% auf 1,2 Mrd. EUR gesteigert und dabei ein um 10% verbessertes EBIT von 76 Mio. EUR erzielt.Dr. Timo Kürschner, Investmentanalyst der LBBW, bewertet die Fresenius-Aktie unverändert mit "kaufen". Das Kursziel werde vom 82 EUR auf 78 EUR gesenkt. (Analyse vom 02.03.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link