Kurzprofil Fresenius SE:



Die Fresenius SE (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Medizintechnik- und Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante medizinische Versorgung von Patienten. Zum Fresenius-Konzern mit Sitz in Bad Homburg (Hessen) gehören vier Unternehmensbereiche, die weltweit eigenverantwortlich wirtschaften und handeln: Fresenius Medical Care, Fresenius Kabi, Fresenius Helios und Fresenius Vamed. (30.03.2017/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktie: Der Trend läuft - ChartanalyseDie Fresenius-Aktie (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) befindet sich in einer Trendbewegung, die im langfristigen Wochenchart bis April 2009 zurückgeführt werden könnte, so Jürgen Sterzbach von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Ein dabei seit Oktober 2014 bestehender Aufwärtstrendkanal lasse sich derzeit zwischen 66,70 und 86,70 Euro beschreiben. Innerhalb der übergeordneten Tendenz steige die Aktie von Fresenius auch hin zur Oberseite an. Eine solche Bewegung könne aktuell mit einem Trendverlauf zwischen 71,30 und 83 Euro beschrieben werden. Diese Bewegung könne auf ihrer Unterseite von der 40-Wochen-Linie bei aktuell 70,51 Euro als Unterstützung verstärkt werden. Mit den langfristig ansteigenden Kursen auf ihrer Seite erreichte die Fresenius-Aktie Ende Februar ein neues Allzeithoch um 77,50 Euro konsolidierte den Anstieg allerdings mit einer bedeutenden Unterstützung bei 72 Euro, so Jürgen Sterzbach von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 30.03.2017)Börsenplätze Fresenius-Aktie:74,47 EUR -0,16% (30.03.2017, 14:47)Tradegate-Aktienkurs Fresenius-Aktie:74,519 EUR -0,04% (30.03.2017, 14:58)