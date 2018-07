XETRA-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

67,26 EUR +0,99% (16.07.2018, 11:26)



Tradegate-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

67,42 EUR +0,84% (16.07.2018, 11:39)



ISIN Fresenius-Aktie:

DE0005785604



WKN Fresenius-Aktie:

578560



Ticker-Symbol Fresenius-Aktie:

FRE



NASDAQ OTC Ticker Symbol Fresenius-Aktie:

FSNUF



Kurzprofil Fresenius SE & Co. KGaA:



Die Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Medizintechnik- und Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante medizinische Versorgung von Patienten. Zum Fresenius-Konzern mit Sitz in Bad Homburg (Hessen) gehören vier Unternehmensbereiche, die weltweit eigenverantwortlich wirtschaften und handeln: Fresenius Medical Care, Fresenius Kabi, Fresenius Helios und Fresenius Vamed. (16.07.2018/ac/a/d)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktienanalyse von Analyst Bernhard Weininger von Independent Research:Bernhard Weininger, Analyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Medizinkonzerns Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF).Eine Aussage von Kabi-Vorstand Henriksson im Prozess um die abgesagte Übernahme von Akorn hätten den Aktienkurs von Fresenius belastet, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Demnach erwarte das Unternehmen im Falle einer Niederlage hohe Kosten. An der Gesamtsituation habe sich hierdurch aber nichts geändert.Bernhard Weininger, Analyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Fresenius-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 78 Euro bekräftigt. (Analyse vom 16.07.2018)Börsenplätze Fresenius-Aktie: