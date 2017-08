Tradegate-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

Kurzprofil Fresenius SE:



Die Fresenius SE (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Medizintechnik- und Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante medizinische Versorgung von Patienten. Zum Fresenius-Konzern mit Sitz in Bad Homburg (Hessen) gehören vier Unternehmensbereiche, die weltweit eigenverantwortlich wirtschaften und handeln: Fresenius Medical Care, Fresenius Kabi, Fresenius Helios und Fresenius Vamed. (09.08.2017/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in ihrer aktuellen Chartanalyse die Aktie des Gesundheitskonzerns Fresenius SE (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) unter die Lupe.Seit die Fresenius-Aktie auf Tagesbasis ein kleines Doppeltop vervollständigt habe, habe das Papier mit fallenden Kursen zu kämpfen. Auch in den höheren Zeitebenen sei mittlerweile einiges an charttechnischem Porzellan zerschlagen worden. Neben dem Unterschreiten der 38-Wochen-Linie (akt. bei 74,37 EUR) sei in diesem Zusammenhang vor allem der Bruch des langfristigen Aufwärtstrends (akt. bei 72,81 EUR) zu nennen. Dieser Abverkauf schlage sich auch auf Indikatorebene nieder.Hervorheben möchten die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt an dieser Stelle vor allem die langfristige negative Divergenz seitens des Monats-RSI sowie das Abprallen des MACD an seiner Signallinie nach unten ("bullish failure") in dieser Zeitebene. Die nächsten Unterstützungen bestünden nun in Form der Tiefs vom November und Juni 2016 bei 63,62 EUR bzw. 60,00 EUR.Börsenplätze Fresenius-Aktie:XETRA-Aktienkurs Fresenius-Aktie:68,31 EUR -1,23% (09.08.2017, 10:20)