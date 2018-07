Börsenplätze Fresenius-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

69,14 EUR +0,93% (06.07.2018, 14:14)



Tradegate-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

69,30 EUR +0,79% (06.07.2018, 14:29)



ISIN Fresenius-Aktie:

DE0005785604



WKN Fresenius-Aktie:

578560



Ticker-Symbol Fresenius-Aktie:

FRE



NASDAQ OTC Ticker Symbol Fresenius-Aktie:

FSNUF



Kurzprofil Fresenius SE & Co. KGaA:



Die Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Medizintechnik- und Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante medizinische Versorgung von Patienten. Zum Fresenius-Konzern mit Sitz in Bad Homburg (Hessen) gehören vier Unternehmensbereiche, die weltweit eigenverantwortlich wirtschaften und handeln: Fresenius Medical Care, Fresenius Kabi, Fresenius Helios und Fresenius Vamed. (06.07.2018/ac/a/d)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktienanalyse von Analyst Holger Fechner von der NORD LB:Holger Fechner, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Sektorstudie weiterhin zum Kauf der Aktie des Gesundheitskonzerns Fresenius SE (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF).Grundsätzlich habe die erfreuliche Geschäftsdynamik bei Fresenius zwar auch im ersten Quartal 2018 angehalten, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Der Geschäftsverlauf sei aber wie erwartet durch ungünstige Währungseinflüsse beeinflusst gewesen. Zudem habe sich u. a. der erwartete Rückgang des Apothekengeschäfts im Versorgungsgeschäft in Nordamerika negativ ausgewirkt (Segment FMC). Insgesamt sei der Umsatz im Konzern erstmals seit dem GJ 2011 um 3% rückläufig gewesen. Währungsbereinigt habe hingegen ein Anstieg von rd. 7% verbucht werden können. Das EBIT habe sich um 15% verschlechtert, exklusive aller Sondereffekte und währungsbereinigt wäre das EBIT um 6% angestiegen.Der auch nach der Kündigung der Übernahmevereinbarung von Akorn noch bestehende Ausblick sei erneut bestätigt worden. Demnach werde für das GJ 2018 weiterhin ohne die ausstehenden Akquisitionen von Akorn und NxStage währungsbereinigt bei einem Umsatzwachstum von 5% bis 8% ein Anstieg beim anteiligen Konzernergebnis von 6% bis 9% (exklusive der Kosten für die Weiterentwicklung des Biosimilars-Geschäfts von rd. 10% bis 13%) angestrebt.Holger Fechner, Analyst der NORD LB, hat in einer aktuellen Sektorstudie seine Kaufempfehlung für die Fresenius-Aktie bekräftigt. (Analyse vom 06.07.2018)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 - Keine vorhanden.