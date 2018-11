XETRA-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

56,26 EUR -0,04% (01.11.2018, 17:21)



Tradegate-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

56,40 EUR +0,28% (01.11.2018, 17:29)



ISIN Fresenius-Aktie:

DE0005785604



WKN Fresenius-Aktie:

578560



Ticker-Symbol Fresenius-Aktie:

FRE



NASDAQ OTC Ticker Symbol Fresenius-Aktie:

FSNUF



Kurzprofil Fresenius SE:



Die Fresenius SE (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Medizintechnik- und Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante medizinische Versorgung von Patienten. Zum Fresenius-Konzern mit Sitz in Bad Homburg (Hessen) gehören vier Unternehmensbereiche, die weltweit eigenverantwortlich wirtschaften und handeln: Fresenius Medical Care, Fresenius Kabi, Fresenius Helios und Fresenius Vamed. (01.11.2018/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktienanalyse von Analyst Holger Fechner von der NORD LB:Holger Fechner, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Gesundheitskonzerns Fresenius SE (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF).Der hessische Konzern habe die vorläufigen Q3-Geschäftszahlen bestätigt, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Dabei seien Überraschungen ausgeblieben. Währungsbereinigt und ohne Sondereffekte habe eine grundsätzlich unverändert erfreuliche Geschäftsdynamik aufgewiesen werden können. Ein schwächer als erwarteter Geschäftsverlauf in den Sparten FMC und Helios habe allerdings für die Eingrenzung der "ambitionierten Wachstumsziele" für das GJ 2018 gesorgt. Der sich weiterhin auf Kurs auf das 15. Rekordjahr in Folge befindliche Gesundheitskonzern arbeite nun daran, sich auf die "veränderten Rahmenbedingungen" einzustellen. Die für eine Kursbelebung notwendige Bestätigung der zukünftigen Wachstumsperspektiven sei erst wieder bei der Präsentation der Zahlen für das GJ 2018 im Februar 2019 zu erwarten. Trotz der bestehenden Unsicherheit gehe Fechner nach wie vor von einer Fortsetzung der soliden Geschäftsentwicklung der letzten Jahre aus.Holger Fechner, Analyst der NORD LB, hat in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Fresenius-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 75 Euro bekräftigt. (Analyse vom 01.11.2018)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Fresenius SE & Co. KGaA": Keine vorhanden.Börsenplätze Fresenius-Aktie: