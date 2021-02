12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen 12 Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.



Frequentis (ISIN: ATFREQUENT09, WKN: A2PHG5, Ticker-Symbol: FQT) steht für Lösungen, die die Welt sicherer machen. Seit über 70 Jahren entwickelt unser Unternehmen sicherheitskritische Informations- und Kommunikationssysteme für die zivile Luftfahrt und die Luftverteidigung. Seit 2001 zählen auch die öffentliche Sicherheit (Polizei, Feuerwehr, Rettungsorganisationen), sowie der Bahn- und Schiffsverkehr zu den von Frequentis adressierten Märkten.



Wien (www.aktiencheck.de) - Frequentis-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Teresa Schinwald, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, nehmen die Aktie der Frequentis AG (ISIN: ATFREQUENT09, WKN: A2PHG5, Ticker-Symbol: FQT) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.In den vorläufigen Zahlen zum Gesamtjahr 2020 habe Frequentis trotz gleichbleibender Umsätze mit einem starken Anstieg des Betriebsergebnisses, das weit über den Analysten-Erwartungen gelegen habe, überraschen können. Pandemiebedingte Verzögerungen hätten jedoch den Auftragseingang ein wenig gesenkt.Das Management von Frequentis habe Wort halten können mit seiner Ankündigung, dass Flugsicherungskommunikationssysteme nicht unter der Krise der Luftfahrtwährend der Pandemie leiden würden. Die Umsätze des Geschäftsjahres seien im Rahmen der vorläufigen Zahlen mit rund EUR 300 Mio. fast unverändert zum Vorjahr ausgefallen, was eine erstaunliche Leistung sei. So hätten Projektabnahmen oft nicht mehrphysisch stattfinden können, aber das Unternehmen sei überall, wo es möglich gewesen sei, auf virtuelle Prozesse umgestiegen, was die Umsatzverbuchung ermöglicht habe.Das Betriebsergebnis sei um mehr als 50% auf EUR 26 Mio. gestiegen und sei weit über den Analysten-Erwartungen (EUR 21 Mio.) und dem Konsensus (EUR 19 Mio.) zu liegen gekommen. Die Analysten würden vermuten, dass nicht nur der Wegfall von Reisekosten zu diesem massiven Ergebnisanstieg geführt habe, sondern auch ein höherer Umsatzanteil von Kommunikationsplattformen für Blaulichtorganisationen, die als standardisiertere Lösungen höhere Margen bringen würden.Einziger Wermutstropfen sei ein rückläufiger Auftragseingang gewesen, der laut Management mit pandemiebedingten Verzögerungen und Verschiebungen in den Vergabeprozessen ins Jahr 2021 zusammenhänge. Da das Verhältnis von Auftragseingang zu Umsatz jedoch immer noch über 1x liege und der Auftragsstand mehr als EUR 400 Mio. betrage, würden die Analysten noch keine große Gefahr für ihre Schätzungen sehen. Insgesamt seien sie mit den Zahlen sehr zufrieden. Die finalen Zahlen zum Geschäftsjahr sollten am 7. April 2021 veröffentlicht werden. Das Jahresergebnis werde aufgrund der Verluste im Zusammenhang mit der Commerzialbank Mattersburg, die bereits in H1 20 berichtet worden seien, negativ erwartet.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen