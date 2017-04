NYSE-Aktienkurs Freeport-McMoRan-Aktie:

Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. (ISIN: US35671D8570, WKN: 896476, Ticker-Symbol: FPMB, NYSE-Symbol: FCX) ist eine international führende Minengesellschaft mit Sitz in Phoenix, Arizona. Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. ist vor allem im Abbau von Kupfer, Gold und Molybdän tätig und bezeichnet sich im Kupfer- wie auch im Molybdänabbau als weltweit größter, börsennotierter Produzent.



Arlington (www.aktiencheck.de) - Freeport-McMoRan-Aktienanalyse von Analyst Lucas Pipes von FBR Capital Markets:Laut einer Aktienanalyse äußert Analyst Lucas Pipes vom Investmenthaus FBR Capital Markets in Bezug auf die Aktien des Kupferunternehmens Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. (ISIN: US35671D8570, WKN: 896476, Ticker-Symbol: FPMB, NYSE-Symbol: FCX) weiterhin die Erwartung einer marktkonformen Kursentwicklung.Die indonesische Regierung werde Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. eine zeitlich begrenzte Exportgenehmigung gewähren, die dem Unternehmen die Wiederaufnahme von Exporten ermögliche.Die Ankündigung stelle einen wesentlichen Schritt zur Deeskalation des Streites dar, so der Analyst Lucas Pipes.Die Analysten von FBR Capital Markets bestätigen in ihrer Freeport-McMoRan-Aktienanalyse das "market perform"-Rating sowie das Kursziel von 13,00 USD.Xetra-Aktienkurs Freeport-McMoRan-Aktie:12,58 EUR +1,62% (04.04.2017, 16:18)Tradegate-Aktienkurs Freeport-McMoRan-Aktie:12,54 EUR +1,08% (04.04.2017, 16:34)