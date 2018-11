Xetra-Aktienkurs Fraport-Aktie:

69,44 EUR +2,27% (07.11.2018, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Fraport-Aktie:

69,58 EUR +2,02% (07.11.2018, 17:41)



ISIN Fraport-Aktie:

DE0005773303



WKN Fraport-Aktie:

577330



Ticker-Symbol Fraport-Aktie:

FRA



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol Fraport-Aktie:

FPRUF



Kurzprofil Fraport AG:



Die Fraport AG (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330, Ticker-Symbol: FRA, Nasdaq OTC-Symbol: FPRUF) zählt zu den größten Flughafen-Konzernen weltweit. Der Schwerpunkt des Geschäfts der Fraport AG besteht im Betrieb des Flughafens Frankfurt am Main, der eine der bedeutendsten Verkehrsdrehscheiben (Hub) in Europa ist. Der Flughafen verfügt über zwei Start- und Landebahnen sowie über eine zusätzliche reine Startbahn. Um dem erwarteten Verkehrswachstum Rechnung zu tragen, erweitert das Unternehmen die Kapazitäten durch den Bau der neuen Landebahn Nordwest, des Terminals 3 und anderer Wartungseinrichtungen. Ziel ist es den Flughafen zu "Frankfurt Airport City" als Mobilitäts-, Erlebnis- und Immobilienstandort weiterzuentwickeln. Die Gesellschaft ist neben den Dienstleistungen rund um den Flugbetrieb auch im Airport-Retailing und der Immobilienentwicklung aktiv. (07.11.2018/ac/a/d)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Fraport-Aktienanalyse von Per-Ola Hellgren, Senior Investment Analyst von der LBBW:Per-Ola Hellgren, Senior Investment Analyst der LBBW, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Flughafenbetreibers Fraport AG (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330, Ticker-Symbol: FRA, Nasdaq OTC-Symbol: FPRUF) von "halten" auf "kaufen" herauf.Der Konzernumsatz sei um 16,2% yoy auf 1.015 Mio. EUR gewachsen (Konsens: 986 Mio. EUR, Vj.: 873 Mio. EUR). Bereinigt um IFRIC 12, sei der Umsatz um 7,6% yoy auf 925 Mio. EUR gestiegen. Das EBIT habe sich um 4,0% yoy auf 311 Mio. EUR erhöht (Konsens: 315 Mio. EUR, Vj.: 300 Mio. EUR). Das Nettoergebnis sei auf 210,4 Mio. EUR gestiegen (Konsens: 196 Mio. EUR, Vj.: 181,0 Mio. EUR). Wichtigster Wachstumstreiber sei das Segment International Activities & Services gewesen, das in Q3 sein EBIT um 10,5% yoy bzw. um 14 Mio. EUR auf 146,8 Mio. EUR habe steigern können. Beim Segment Retail & Real Estate habe das EBIT um 9,1 Mio. EUR auf 84,2 Mio. EUR (+12,1% yoy) zugelegt.Der Vorstand habe seine Zielvorgaben für das laufende Geschäftsjahr bekräftigt, darunter ein EBIT im oberen Bereich einer Spanne von etwa 690 Mio. EUR bis 720 Mio. EUR zuzüglich Buchgewinn in Höhe von rund 25 Mio. EUR aus dem im Oktober 2018 abgeschlossenen Verkauf der Anteile am Flughafen Hannover-Langenhagen. Nach wie vor gehe Fraport von einer Steigerung der Dividende für 2018 aus (2017: 1,50 EUR je Aktie).Die Geschäftsentwicklung der ersten neun Monate 2018 spiegele die weiterhin starke Luftfahrtkonjunktur wider. Die Bewertung der Aktie reagiere besonders empfindlich auf die Entwicklung des Passagieraufkommens am Frankfurter Flughafen. Das größte Risiko für unseren Investment Case sehen wir in der Gefahr erneuter Terroranschläge oder geopolitischer Auseinandersetzungen, die ohne Vorwarnung die Reiselust mehr oder weniger dauerhaft drücken könnten, so die Analysten der LBBW.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Fraport-Aktie: