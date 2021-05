Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Fraport-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Fraport-Aktie:

59,70 EUR +1,29% (11.05.2021, 10:31)



Tradegate-Aktienkurs Fraport-Aktie:

59,54 EUR +1,26% (11.05.2021, 10:43)



ISIN Fraport-Aktie:

DE0005773303



WKN Fraport-Aktie:

577330



Ticker-Symbol Fraport-Aktie:

FRA



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol Fraport-Aktie:

FPRUF



Kurzprofil Fraport AG:



Die Fraport AG (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330, Ticker-Symbol: FRA, Nasdaq OTC-Symbol: FPRUF) zählt zu den größten Flughafen-Konzernen weltweit. Der Schwerpunkt des Geschäfts der Fraport AG besteht im Betrieb des Flughafens Frankfurt am Main, der eine der bedeutendsten Verkehrsdrehscheiben (Hub) in Europa ist. Der Flughafen verfügt über zwei Start- und Landebahnen sowie über eine zusätzliche reine Startbahn. Um dem erwarteten Verkehrswachstum Rechnung zu tragen, erweitert das Unternehmen die Kapazitäten durch den Bau der neuen Landebahn Nordwest, des Terminals 3 und anderer Wartungseinrichtungen. Ziel ist es den Flughafen zu "Frankfurt Airport City" als Mobilitäts-, Erlebnis- und Immobilienstandort weiterzuentwickeln. Die Gesellschaft ist neben den Dienstleistungen rund um den Flugbetrieb auch im Airport-Retailing und der Immobilienentwicklung aktiv. (11.05.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fraport-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Flughafenbetreibers Fraport AG (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330, Ticker-Symbol: FRA, Nasdaq OTC-Symbol: FPRUF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Obwohl der Flugverkehr nach wie vor unter den Corona-Beschränkungen leide, das Passagieraufkommen entsprechend niedrig sei, sei der Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport im ersten Quartal nicht so tief in die roten Zahlen gerissen worden wie befürchtet. Entgegen der schwachen Tendenz im MDAX könne die Fraport-Aktie zulegen. Ein Analyst erhöhe sein Kursziel nun sogar deutlich.Unter dem Strich habe für Fraport im ersten Quartal zwar ein Verlust von knapp 65 Millionen Euro nach einem Minus von 29 Millionen Euro ein Jahr zuvor gestanden. Analysten hätten im Schnitt aber mit einem fast doppelt so hohen Fehlbetrag gerechnet (121 Millionen Euro). Vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) habe sich Fraport sogar mit 40 Millionen Euro überraschend in den schwarzen Zahlen gehalten."Wir haben im ersten Quartal noch keine spürbare Erholung im Luftverkehr gesehen", habe Fraport-Chef Stefan Schulte gesagt. "Doch wir gehen davon aus, dass wir den Tiefpunkt nun überschritten haben."Für 2021 halte Schulte an den Prognosen vom März fest: So rechne er 2021 weiterhin mit "unter 20 bis 25 Millionen" Fluggästen nach mehr als 70 Millionen im Rekordjahr 2019. Unter dem Strich dürfte zwar auch 2021 ein Verlust stehen, dieser solle aber geringer ausfallen als im Corona-Jahr 2020.Die Fraport-Aktie steige am Vormittag zeitweise um ein Prozent auf 59,78 Euro und gehöre im zwei Prozent schwächeren MDAX damit zu den besten Werten. (Mit Material von dpa-AFX)Die überraschend guten Quartalszahlen würden die Fraport-Aktie weiter aufwärts schieben. Anleger, die am 3. Mai dem Trading-Tipp vom AKTIONÄR folgten und bei gut 55 Euro kauften, lassen ihre Gewinne laufen. Lediglich ein Rückfall unter die 50-Tage-Linie (aktuell bei 53,35 Euro) würde das positive Chart-Szenario wieder trüben, so Martin Mrowka von "Der Aktionär" zur Fraport-Aktie. (Analyse vom 11.05.2021)