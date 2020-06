Börsenplätze Fraport-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Fraport-Aktie:

43,82 EUR +3,54% (16.06.2020, 13:46)



Tradegate-Aktienkurs Fraport-Aktie:

43,96 EUR +1,76% (16.06.2020, 14:01)



ISIN Fraport-Aktie:

DE0005773303



WKN Fraport-Aktie:

577330



Ticker-Symbol Fraport-Aktie:

FRA



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol Fraport-Aktie:

FPRUF



Kurzprofil Fraport AG:



Die Fraport AG (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330, Ticker-Symbol: FRA, Nasdaq OTC-Symbol: FPRUF) zählt zu den größten Flughafen-Konzernen weltweit. Der Schwerpunkt des Geschäfts der Fraport AG besteht im Betrieb des Flughafens Frankfurt am Main, der eine der bedeutendsten Verkehrsdrehscheiben (Hub) in Europa ist. Der Flughafen verfügt über zwei Start- und Landebahnen sowie über eine zusätzliche reine Startbahn. Um dem erwarteten Verkehrswachstum Rechnung zu tragen, erweitert das Unternehmen die Kapazitäten durch den Bau der neuen Landebahn Nordwest, des Terminals 3 und anderer Wartungseinrichtungen. Ziel ist es den Flughafen zu "Frankfurt Airport City" als Mobilitäts-, Erlebnis- und Immobilienstandort weiterzuentwickeln. Die Gesellschaft ist neben den Dienstleistungen rund um den Flugbetrieb auch im Airport-Retailing und der Immobilienentwicklung aktiv. (16.06.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fraport-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Frankfurter Flughafenbetreibers Fraport AG (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330, Ticker-Symbol: FRA, Nasdaq OTC-Symbol: FPRUF) unter die Lupe.Noch immer zeichne sich keine Erholung an Deutschlands größtem Flughafen ab. Trotz fortschreitender Lockerungen der harten Reiserestriktionen und erster Flugangebote vieler Fluggesellschaften bleibe das Passagieraufkommen auf einem niedrigen Niveau. Das Umfeld für Fraport bleibe herausfordernd.In der Woche vom 8. bis 14. Juni sei die Zahl der Fluggäste im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 92,8 Prozent auf 109.376 Personen gefallen (Vorwoche: 111.823 Fluggäste). Das Aufkommen an Fracht und Luftpost sei im selben Zeitraum um 12,3 Prozent auf 34.043 Tonnen gesunken (Vorwoche: 34.616 Tonnen).Derweil belasse RBC das Anlagevotum für die Fraport-Aktie auf "underperform" mit einem Kursziel von 29 Euro. Die durchschnittliche Markterwartung liege bei einem rund 60-prozentigen Rückgang des Verkehrsaufkommens im laufenden Jahr und einer Erholung um mehr als 50 Prozent im nächsten Jahr. Erst für das Jahr 2023 rechne das Institut mit einem Verkehrsaufkommen auf Vorkrisenniveau.Bis dahin bleibt der Wert nur etwas für mutige Trader, so Pierre Kiren von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.06.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link